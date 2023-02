Bugatti Jualan Kacamata, Harganya Setara Avanza Xenia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Bugatti dikenal sebagai produsen hypercar dan harga yang tentu saja selangit. Mereka kemudian menyediakan berbagai aksesoris untuk konsumennya, termasuk kacamata hitam untuk menghalau sinar matahari.Merek asal Perancis ini membuat kacamata dengan nama Collection On. Kacamata yang ditawarkan di desain oleh desainer kacamata legendaris, Larry D Sands, dengan 37 pilihan model.Soal harga jelas tidak murah karena mendekati 1 unit Toyota Avanza dan Daihats Xenia. Kisarannya mulai dari USD1.295 sampai USD15 ribu, atau setara sekitar Rp19,56 juta hingga Rp226,57 juta.Dengan uang yang dikeluarkan, maka harganya hampir mendekati Avanza yang dibanderol Rp233,1 juta - Rp295,8 juta (on the road Jakarta). Adapun harga Daihatsu Xenia memiliki rentang harga Rp218,15 juta - Rp275,35 juta (on the road Jakarta).Lantas, apa yang membuat kacamata Bugatti pantas diganjar harga setinggi itu?Menurut Pabrikan supercar dan hypercar asal Prancis tersebut, Collection One dibikin dari material langka seperti palladium, perak 925 sterling, serat karbon, emas, plus kayu Macassar ebony. Kemudian untuk produksinya dilakukan di Jepang.“Ketika saya mendapatkan telepon dari Bugatti, saya sedikit terkejut. Namun, merupakan sebuah kehormatan didekati oleh pabrikan mobil paling bertenaga dan mewah untuk menciptakan kacamata mereka,” kata Sands.“Semua karya saya tidak terduga dan kacamata Bugatti adalah salah satu dari sebagian pekerjaan saya yang paling tidak pernah saya sangka-sangka. Ekspektasi sendiri merupakan musuh dari kreativitas,” lanjut dia.Sebagian koleksi dalam Collection One konon dibuat dengan menggunakan teknik yang sebelumnya belum pernah dipakai dalam produksi kacamata.Kacamata Bugatti bertajuk Collection One baru-baru ini dipamerkan dalam MIDO Optical Trade Show di Milan, Italia. Dalam waktu dekat, stoknya tersedia di butik-butik eksklusif maupun situs bugattieyewear.com