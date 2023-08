All New Honda CR-V Lakoni Uji Tabrak, Ini Hasilnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fitur Keamanan All New CR-V

Honda LaneWatch

Multi-angle Rearview Camera

Walk Away Auto Lock

Driver Attention Monitor

8 Airbags, Hill Descent Control

Front Passenger & Rear Seat Belt Reminder

Rear Seat Reminder

"Pencapaian yang diraih All New CR-V semakin menunjukkan komitmen Honda terhadap keselamatan penggunanya dan mewujudkan visi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengemudi maupun seluruh pengguna jalan lainnya,” ujar Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, melalui keterangan resminya.

ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asia) sudah menjalankan uji tabrak untuk All New Honda CR-V. Hasilnya, mobil dengan teknologi hybrid ini mendapatkan status 5 bintang alias rating tingkat keselamatan tertinggi.Uji tabrak yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi antara ASEAN NCAP dan juga Japan Automobile Research Institute (JARI). Secara umum, pengujian harus dilakukan setelah produksi massal model dimulai.Uji Frontal Offset Impact dilakukan menggunakan boneka uji tabrak di kursi pengemudi dan penumpang depan serta dua boneka anak pada Child Restraint System (CRS) di kursi belakang. Kecepatan uji tabrakan adalah 64 km/jam ketika menabrak penghalang tabrakan yang menggunakan aluminium yang dapat hancur.Selain itu, dilakukan pula Side Impact Test, dilakukan dengan memasang boneka uji tabrak di kursi pengemudi dan dua boneka anak pada Child Restraint System (CRS) di kursi belakang. MDB (Moving Deformable Barrier) mendekati mobil yang diuji situasional. Kecepatan tes adalah 50 km/jam.Organisasi yang mengecek Standar keselamatan kendaraan di Kawasan Asia Tenggara tersebut mencatatkan skor 87.16 dari 100. Kemudian mereka berhasil meraih skor 77.07 dari 100 (94.93/120 untuk total skor) di mana mobil ini berhasil melewati serangkaian tes uji tabrak dari bagian depan dan juga samping nya serta pengujian fitur-fitur keselamatannya. Kemudian mereka mencatatkan skor 31.45/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), kemudian 45.81/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 19.50/21 untuk Safety Assist Technologies (SATs), dan 9/05/16 untuk Motorcyclist Safety (MS).Nilai yang diraih ini tidak terlepas juga dari teknologi Honda SENSING yang merupakan teknologi canggih untuk memandu sistem berkendara. Sistem ini menggunakan new front sensor camera serta milimeter-wave radar yang terletak pada bagian depan mobil untuk memberikan kewaspadaan dalam kondisi berkendara terhadap keadaan disekitar kendaraan seperti mobil, sepeda motor hingga pejalan kaki. Teknologi ini juga memberikan peringatan serta mendukung pengemudi dalam menghindari dalam mengurangi tingkat resiko kecelakaanKemudian ada sejumlah fitur keamanan lainnya;