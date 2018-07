Nissan Recall Juke Kodok di Seluruh Dunia

Baru-baru ini Autoguide merilis penarikan atau recall model Juke (desain seperti Kodok) di seluruh dunia. Data yang dirilis Autoguide diperoleh dari web National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), sebuah lembaga monitoring keselamatan jalan raya di Amerika Serikat (AS).Tidak disebutkan jumlah mobil yang ditarik, namun berlaku untuk semua model Juke. Termasuk model front wheel drive (FWD) dan all whell drive (AWD). Berikut beberapa permasalahan yang membuat Nissan Juke ditarik:-Fuel Pressure Sensor (Sensor Tekanan Bahan Bakar). Disebutkan, jika pemasangan kompenennya kendur dan bisa mengakibatkan kebocoran serta kebakaran (dikeluarkan Maret 2018). Model terdampak untuk tahun produksi 2011 dan 2012, dengan kode campaign #18V156000.-Air Inlet Tube (diterbitkan Desember 2011). Model terdampak untuk tahun produksi 2011, dengan kode campaign #11V583000. Tidak dijelaskan dampak dari masalah ini.-Rear Seat Latch Striker (diterbitkan 12 Juli 2012). Model terdampak untuk tahun produksi 2012, kode campaign #12V328000.-Fuel Pressure Sensor (Sensor Tekanan Bahan Bakar). Disebutkan, jika pemasangan kompenennya kendur dan bisa mengakibatkan kebocoran serta kebakaran (dikeluarkan 24 Februari 2012). Model terdampak untuk tahun produksi 2011, dengan kode campaign #12V069000.-Brake Master Cylinder (Silinder Master Rem) yang dikhawatirkan bocor. (dikeluarkan 31 Januari 2018). Dikatakan, jika minyak rem bocor menyebabkan rem menjadi tidak pakem, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Model terdampak untuk tahun produksi 2015, 2016 dan 2017, dengan kode campaign #18V086000.-Tombol Start / Stop Engine (dikeluarkan 1 Juli 2015). Mesin dapat mati secara tiba-tiba saat mobil sedang berjalan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Model terdampak tahun produksi 2013 dan 2014, dengan kode campaign #15V418000.-Fuel Pressure Sensor (Sensor Tekanan Bahan Bakar. Disebutkan, jika pemasangan kompenennya kendur dan bisa mengakibatkan kebocoran serta kebakaran (dikeluarkan 28 November 2014). Model terdampak untuk tahun produksi 2013, dengan kode campaign #14V683000.(UDA)