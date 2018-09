Mekanik Indonesia Juarai Kontes Mekanik Suzuki Asia

Atlet-atlet Indonesia sukses mendulang banyak mendali selama Asian Games 2018. Tapi bukan hanya mereka saja, mekanik otomotif Indonesia juga sukses mengharumkan nama Indonesia.Seperti Muhamad Bayu Andra dan Josep Agus Antony yang menjadi yang terbaik di ajang 2018 Suzuki Motorcycle Service Skill Competition in Asia. Kejuaraan ini berlangsung di Thai Suzuki Motor pada 5 September 2018 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta motivasi para mekanik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen setia Suzuki."Kami mengucapkan selamat kepada Bayu atas keberhasilannya menjuarai 2018 Suzuki motorcycle Service Skill Competition in Asia. Prestasi ini turut memberikan kebanggan bagi Suzuki Indonesia, memacu kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen setia dengan menghadirkan mekanik-mekanik dengan keterampilan andal dan terbaik," ujar Head of Service 4W, 2W, & Marine PT Suzuki Indomobil Sales, Riecky Patrayudha, melalui keterangan resminya.2018 Suzuki Motorcycle Service Skill Competition in Asia diikuti oleh 28 peserta dari 11 negara di Asia dan terbagi dalam dua kategori, yaitu Kategori A untuk motor di atas 650 cc dan Kategori B untuk motor di bawah 150 cc. Kompetisi ini, perwakilan Indonesia berpartisipasi dalam Kategori B dan berkompetisi dengan 8 peserta dari 8 negara.Kemampuan peserta diuji melalui tes tertulis terkait pengetahuan peserta tentang servis dan dilanjutkan dengan On-Parts Examination, dimana dalam bagian ini peserta harus mengecek bagian-bagian parts dengan alat pengukuran. Selanjutnya peserta dihadapkan dengan On-Vehicle Examination, dimana pemahaman peserta akan trouble diagnosis, inspection, dan adjustment turut menjadi poin penilaian.Selain itu ada juga dua mekanik Toyota yakni Mohammad Khafid Fauzi dan Agung Prasetyo berhasil meraih medali Asean Skill Competition (ASC) 2018 untuk kategori Car Painting yang merupakan ajang kompetisi keterampilan untuk pemuda-pemudi ASEAN. Fauzi berhasil mendapatkan medali perunggu, sedangkan Agung berhasil meraih Medali of Excellence.Perolehan ini menempatkan delegasi Indonesia di posisi kedua dalam ajang ASC 2018, sedangkan posisi pertama ditempati tuan rumah Thailand. ASC 2018 diselenggarakan pada 26 Agustus - 5 September di IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Thailand, dan diikuti 10 negara dengan jumlah peserta 332 orang dalam 26 kategori kompetisi.“Ini merupakan pertama kalinya Toyota Indonesia ikut serta dalam ajang ASC yang sudah berlangsung 12 kali dan mendapatkan prestasi yang membanggakan. Selamat kepada para pemenang, terimakasih untuk prestasi dan semangat juang yg ditunjukkan. Semoga ini menjadi pemicu untuk dapat terus memberikan yang terbaik khususnya untuk pelayanan yang diberikan Toyota kepada masyarakat,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, melalui keterangan resminya.(UDA)