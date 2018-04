Tukar-Tambah Mobil Bekas, Kini Bisa via Online

Penandatanganan kerja sama blibli dan mobil88

Pihak mobil88 akan melakukan appraisal sehari setelah permohonan appraisal disetujuai

Melakukan aktifitas jual-beli mobil bekas atau tukar-tambah mobil bekas dengan yang baru, mayoritas masih dilakukan secara off-line. Sadar potensi bisnisnya besar, kini marketplace atau website e-commerce blibli.com menyiapkan fitur khusus.Mereka menggandeng Mobil88 sebagai perusahaan yang punya pengalaman dalma hal trade-in mobil bekas ke mobil baru. Hal ini diungkapkan langsung Senior Vice President of Trade Partnership Blibli.com, Lay Ridwan Gautama di sesi jumpa pers di kantornya pada Rabu (4/4/2018)."Kami ingin menghadirkan layanan layanan terpadu di segmen otomotif di e-commerce yang kami garap. Tentunya untuk memberikan kemudahan serta langkah yang praktis bagi mereka yang ingin meng-upgrade kendaraannya. Makanya kami menggandeng perusahaan yang sudah berpengalaman menangani aktifitas trade-in kendaraan seperti ini, yaitu Mobil88," klaim Ridwan.Pria ramah itu menganggap bahwa, alasan utama mereka membuka kerja sama ini karena tingkat kepercayaan konsumen untuk berbelanja online semakin tinggi. Bahkan untuk segmen otomotif seperti motor, mobil hingga aksesorisnya."Ya kami sangat yakin, ini dapat membantu mereka yang ingin melakukan tukar-tambah mobil baru. Uniknya, kebanyakan dari mereka yang ingin melakukan tukar tambah ini, prosesnya adalah menjual mobil lamanya terlebih dahulu, kemudian meminang mobil yang baru. Tentu prosesnya lebih lama kalau dilakukan secara off line. Namun karena prosesnya online, waktu terasa lebih efisien."Tentang proses tukar-tambah yang dilakukan ini, secara sistem situs e-commerce ini akan mengambil-alih secara menyeluruh untuk proses registrasi, permohonan appraisal hingga pemberian e-voucher yang berlaku untuk pembelian mobil yang diinginkan. Sementara untuk proses appraisal, tawar-menawar harga untuk kesepakatan akan dilakukan langsung oleh Mobil88."Kami akan menerima semua tipe mobil, dan semua tahun produksi khusus untuk kerja sama ini. Meski secara off line di kami sendiri ada pembatasan. Tapi ini kami lakukan khusus untuk kerja sama ini saja," imbuh President Director Mobil88, Halomoan Fischer Lumbantoruan di markas besar blibli.com.Sayangnya, layanan ini baru akan berlaku di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi saja. Selebihnya, Ridwan berharap agar secepatnya bisa melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah lain. Tentunya dengan melihat jumlah permintaannya.(UDA)