LCGC Toyota Gratis 7 Kali Servis, Simak Rincian Program T-Care

Harga Paket T-Care Lite+ untuk LCGC

(UDA)

Jakarta: Toyota Indonesia menghadirkan program purna jual T-Care untuk konsumen entry level dan LCGC . Paket T-Care yakni bebas biaya jasa dan suku cadang sebanyak 7x servis (dari servis berkala ke-1 hingga ke-7, maksimal 3 tahun / 60.000 km) beserta Extended Warranty 1 tahun/20.000 km jika servis secara rutin 6 bulan sekali.Selain itu, pemilik LCGC dapat membeli paket T-Care Lite+ yaitu paket hemat bebas biaya suku cadang dari servis ke-2 sampai ke-7 (3 tahun / 60.000 km)."Kami memberikan kemudahan servis berkala dengan menghadirkan program T-CARE secara gratis beserta keuntungan Extended Warranty 1 tahun/20.000 km jika servis secara rutin untuk seluruh model kecuali Dyna, Transmover, Etios, dan Limo,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy dalam keterangan resminya.Program T-Care hanya berlaku untuk model kendaraan tahun produksi 2022 dan untuk unit yang di-delivery ke pelanggan mulai 1 Juli 2022. Benefit langsung adalah bebas biaya servis berkala selama 3 tahun atau 60.000 km.Meski begitu, pemilik mobil yang masuk ke skema LCGC All New Agya dan New Calya mendapatkan kesempatan untuk menikmati full service dari program T-Care dengan membeli paket T-CARE Lite+.Biaya khusus yang dikenakan untuk pembelian program T-Care Lite+ adalah Rp2.600.000 untuk All New Agya M/T, All New Agya CVT, dan New Calya A/T. Adapun biaya normalnya adalah Rp3.500.000. Sementara untuk New Calya M/T cukup membayar biaya Rp 2.700.000 dari seharusnya Rp3.600.000."Dengan program T-Care, T-Care Lite, dan Lite+ kami berharap dapat memberikan peace of mind kepada seluruh pelanggan. Ke depan, kami akan melakukan inovasi dan terobosan program lainnya untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan,” tutup Anton Jimmi Suwandy.