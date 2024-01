Mengapa Fuso jadi Raja di Truk Ringan? Pengusaha Ikan Nila Ini Berkisah!

Ahmad Garuda • 11 Januari 2024 19:46



Bukittinggi - Kekuatan Mitsubishi Fuso di segmen light duty truk (LDT) atau truk ringan, memang sangat konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga yang membuat banyak pengusaha memilih menggunakan unit dari mereka untuk jadi armada. Seperti yang diungkapkan oleh Romi Arianto pengusama bidang pemasaran ikan nila di keramba ala apung Danau Maninjau, Sumatera Barat pada Kamis (11/1/2024). Ia mengungkapkan pilihannya jatuh ke Fuso Canter lantaran mobilnya tangguh dan memang gampang dalam hal perawatan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jaringan yang sudah disiapkan oleh merek ini di berbagai wilayah di Indonesia cukup kuat. "Saya sudah lama memiliki unik dari Fuso, bahkan ada yang usianya sudah lebih dari 20 tahun dan tetap bandel. Kami juga melakukan perawatan tidak terlalu banyak, lantaran mobilnya tidak rewel. Hal inilah yang jadi pertimbangan besar, apalagi masalah ketatnya waktu pengiriman ikan seperti ini, tidak boleh telat. Kalau telat bisa mati di jalan dan menyebabkan kerugian. Nah bisa dibayangkan kalau mobilnya rewel, tentu downtime akan berpengaruh," ujar Romi Arianto. Hal ini juga yang membuat PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan Mitsubishi Fuso di Indonesia merelokasi dealer 3S (Sales, Service, Spare Part) PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif (PT. DIPO), Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ini jadi bentuk peningkatan pelayanan kepada konsumen khususnya di daerah Bukittinggi. Kehadiran dealer ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan potensi permintaan kendaraan niaga dan layanan purna jual dari Mitsubishi Fuso khususnya di area Bukittinggi yang memiliki potensi pasar yang besar dari sektor perdangangan, transportasi dan pergudangan, pariwisata. Didukung juga dari area sekitar Bukittinggi seperti Agam, Payakumbuh 50 kota dan Tanah Datar yang memiliki potensi dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Di lokasi ini dealer konsumen dapat melakukan aktifitas pembelian unit di showroom area dengan luas 462 m2. Lalu juga melakuan perawatan kendaraan di area workshop yang memiliki luas 702 m2, dilengkapi dengan 5 (lima) stall yang mampu menampung 10 (sepuluh) unit truk per hari dan 1 buah Truck Pit. Di dalam area workshop juga dilengkapi fasilitas Car Washing, Internet/Wi-Fi, Snack Corner Waiting Room yang luas terbagi 2 ruangan (Smoking & No Smoking). Ruang tunggu yang luas dengan pemandangan perbukitan dan lereng Marapi memanjakan mata konsumen yang sedang melakukan perawatan truk. Mobile Workshop Service juga tersedia yang siap melayani konsumen melakukan perawatan dan perbaikan langsung di area operasional. Sales and Marketing Director PT.KTB, Aji Jaya bahwa relokasi dealer ini dilakukan dari tempat sebelumnya ke tempat baru yang lebih luas sehingga dapat memaksimalkan berbagai fasilitas untuk kenyamanan konsumen. "Dengan kehadiran dealer ini merupakan salah satu usaha kami untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk unggulan dan layanan purna jual yang prima.”