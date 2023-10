Bermodal Jepretan Satwa Liar, Pria Ini Bawa Pulang Wulig Air ev

Adri Prima • 15 Oktober 2023 21:32



Jakarta: Wuling mengumumkan para pemenang kompetisi International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2023 dalam Awarding Night yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2023. Kompetisi foto dan video satwa terbesar di Indonesia ini mengangkat tema ‘Story of the Wild, Capture Through Your Lens’ dan telah berlangsung pada 4 Juli hingga 16 September 2023 lalu, melibatkan 14.786 karya oleh 5.977 peserta dalam empat kategori antara lain Photo Story, Endangered Animal, General Wildlife, dan Social Media Contest. Dalam seremoni tersebut, pihak Taman Safari Indonesia turut menampilkan 35 karya terbaik dan juga mengapresiasi tiga pemenang dari kompetisi ini. Adapun Gerdie Hutomo Nurhadi keluar sebagai pemenang utama kategori roadshow yang juga mendapatkan Wuling Air ev Long Range. Karya Gerdie Hutomo menampilkan cerita observasi perilaku satwa orangutan dalam momen saat menyedok air menggunakan daun kering. Foto tersebut menggambarkan perilaku alami satwa yang selaras dengan tema kompetisi tahun ini, ‘Story of the Wild, Capture Through Your Lens’. "Selamat kepada pemenang utama IAPVC 2023 yang mendapatkan Wuling Air ev. Kami berharap semangat untuk pelestarian satwa dan lingkungan hidup yang lebih baik dapat terus berlanjut dalam mobilitas sehari-hari. Bersama Air ev pemenang utama IAPVC 2023 dapat menikmati pengalaman berkendara dengan gaya hidup yang hijau dan didukung berbagai kemudahan seperti easy to use, easy home charging dan easy to own,” terang Public Relations Manager Wuling Motors, Brian Gomgom. Sementara itu, Vice President Media, Digital, and Event Taman Safari Indonesia, Alexander Zulkarnain mengapresiasi antusiasme peserta IAPVC 2023. Menurutnya semangat para peserta IAPVC tahun ini sangat luar biasa dengan begitu banyak karya yang terkumpul. "Ini merupakan hal positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan satwa liar di Indonesia. Kami mengucapkan selamat kepada setiap pemenang yang beruntung. Kami juga berterima kasih kepada Wuling atas dukungannya terhadap kegiatan ini," terang Alexander. Spesifikasi Wuling Air ev Long Range Air ev merupakan mobil listrik dengan ukuran bodi yang compact. Mobil ini fokus pada aspek easy to use yang mudah dikendarai dan bermanuver. Air ev dilengkapi berbagai fitur modern yang memudahkan seperti Smart Start System, Electric Parking Brake, Auto Vehicle Holding, Wuling Indonesian Command dan Wuling Remote Control App. Selain itu, konsep easy home charging membuat kendaraan ini mudah diisi daya listriknya bahkan di rumah sekalipun cukup dengan daya minimal 2.200 Watt. Pengisian daya Air ev juga dapat dilakukan di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dengan arus listrik AC. Air ev menawarkan kemudahan dalam hal kepemilikan. Total biaya perawatan berkala yang dikeluarkan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun berkisar Rp3,9 jutaan. Selain itu, turut didukung garansi umum kendaraan 100.000 kilometer atau 3 tahun, garansi baterai 120.000 kilometer atau 8 tahun sampai dengan garansi komponen utama kelistrikan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun.





Jakarta: Wuling mengumumkan para pemenang kompetisi International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2023 dalam Awarding Night yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Jakarta, Sabtu, 14 Oktober 2023.Kompetisi foto dan video satwa terbesar di Indonesia ini mengangkat tema 'Story of the Wild, Capture Through Your Lens' dan telah berlangsung pada 4 Juli hingga 16 September 2023 lalu, melibatkan 14.786 karya oleh 5.977 peserta dalam empat kategori antara lain Photo Story, Endangered Animal, General Wildlife, dan Social Media Contest.Dalam seremoni tersebut, pihak Taman Safari Indonesia turut menampilkan 35 karya terbaik dan juga mengapresiasi tiga pemenang dari kompetisi ini.Adapun Gerdie Hutomo Nurhadi keluar sebagai pemenang utama kategori roadshow yang juga mendapatkan Wuling Air ev Long Range.Karya Gerdie Hutomo menampilkan cerita observasi perilaku satwa orangutan dalam momen saat menyedok air menggunakan daun kering. Foto tersebut menggambarkan perilaku alami satwa yang selaras dengan tema kompetisi tahun ini, 'Story of the Wild, Capture Through Your Lens'."Selamat kepada pemenang utama IAPVC 2023 yang mendapatkan Wuling Air ev. Kami berharap semangat untuk pelestarian satwa dan lingkungan hidup yang lebih baik dapat terus berlanjut dalam mobilitas sehari-hari. Bersama Air ev pemenang utama IAPVC 2023 dapat menikmati pengalaman berkendara dengan gaya hidup yang hijau dan didukung berbagai kemudahan seperti easy to use, easy home charging dan easy to own," terang Public Relations Manager Wuling Motors, Brian Gomgom.Sementara itu, Vice President Media, Digital, and Event Taman Safari Indonesia, Alexander Zulkarnain mengapresiasi antusiasme peserta IAPVC 2023. Menurutnya semangat para peserta IAPVC tahun ini sangat luar biasa dengan begitu banyak karya yang terkumpul."Ini merupakan hal positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan satwa liar di Indonesia. Kami mengucapkan selamat kepada setiap pemenang yang beruntung. Kami juga berterima kasih kepada Wuling atas dukungannya terhadap kegiatan ini," terang Alexander.Air ev merupakan mobil listrik dengan ukuran bodi yang compact. Mobil ini fokus pada aspek easy to use yang mudah dikendarai dan bermanuver. Air ev dilengkapi berbagai fitur modern yang memudahkan seperti Smart Start System, Electric Parking Brake, Auto Vehicle Holding, Wuling Indonesian Command dan Wuling Remote Control App.Selain itu, konsep easy home charging membuat kendaraan ini mudah diisi daya listriknya bahkan di rumah sekalipun cukup dengan daya minimal 2.200 Watt. Pengisian daya Air ev juga dapat dilakukan di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dengan arus listrik AC.Air ev menawarkan kemudahan dalam hal kepemilikan. Total biaya perawatan berkala yang dikeluarkan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun berkisar Rp3,9 jutaan. Selain itu, turut didukung garansi umum kendaraan 100.000 kilometer atau 3 tahun, garansi baterai 120.000 kilometer atau 8 tahun sampai dengan garansi komponen utama kelistrikan hingga 100.000 kilometer atau 5 tahun.