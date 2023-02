Konsumen Khawatir Harga Ayla Terbaru Makin Mahal, Ini Kata Daihatsu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga Ayla makin mahal?

Jakarta: Daihatsu Indonesia resmi memperkenalkan All New Daihatsu Ayla , Rabu, 15 Februari 2023. Generasi terbaru Ayla hadir dengan beragam ubahan mulai dari desain, mesin baru, transmisi baru, hingga sederet peningkatan fitur.Dari sisi desain, tampilan All New Daihatsu Ayla terlihat lebih memikat dengan garis body yang lebih agresif khususnya di bagian samping.Ayla kini menggendong mesin 1.200 cc milik Daihatsu Rocky. Penggunaan 1.2L WA VE ini membuat Ayla terbaru memiliki performa yang lebih baik dan makin irit bahan bakar.Tak hanya itu, Ayla juga disematkan dengan transmisi CVT terbaru yang memiliki rasio lebar dan dual mode sehingga akselerasi lebih spontan.Bicara harga, pihak Daihatsu Indonesia memang masih menutup rapat-rapat. Pasalnya, All New Ayla baru sebatas diperkenalkan alias belum resmi dijual.Daihatsu juga enggan memberikan informasi terkait kapan mobil LCGC sejuta umat itu bisa dipesan.Namun, dengan peningkatan di banyak sektor di Ayla membuat publik berspekulasi kalau harga jual kembaran Toyota Agya tersebut bakal semakin melambung.Menanggapi hal tersebut, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Indonesia (AI-DSO), Hendrayadi Lastiyoso berujar kalau Ayla tetap menyasar segmen first buyer atau pembeli mobil pertama.Artinya, Daihatsu tetap mengakomodir karakter first buyer yang kerap mempertimbangkan harga murah. Karena itu, Daihatsu memastikan kalau varian 1.000 cc yang menjadi versi termurah nantinya tetap tersedia untuk konsumen."Varian mesin 1.000cc masih ada. Karena untuk varian 1.000 cc itu masih banyak peminatnya, hampir 55 persen (konsumen Ayla). Sisanya yang mesin 1.200 cc," kata Hendrayadi di Senayan, Jakarta Selatan.Ia menambahkan, varian Ayla 1.000 cc tetap diproyeksikan untuk konsumen yang ingin mobil harga terjangkau alias segmen LCGC. Dengan kata lain, banderol Ayla (1.000cc) tetap di rentang harga ideal mobil LCGC di Indonesia.Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 36 Tahun 2021, harga maksimal LCGC yakni Rp135 juta. Harga maksimal LCGC sebesar Rp 135 juta itu merupakan harga penyerahan ke konsumen sebelum pajak daerah, Bea Balik Nama (BBN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)."Karena ini masuk LCGC maka harganya juga akan ikut skema LCGC. Jadinya intinya harga tetap terjangkau untuk konsumen," beber Hendrayadi.