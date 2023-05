Gandeng UNICEF, Formula E Mainkan Peran di Isu Lingkungan Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pengembangan mobil terbaru GEN3 dari Formula E, bukan hanya soal balapan itu sendiri. Namun juga soal proyek-proyek sosial Formula E dalam kurun 2021-2022. Salah satunya adalah proyek kerja sama dengan UNICEF dan Safe and Healthy Environment Fund. Hal ini diwujudkan dalam program FIA Girl on Track dan proyek warisan di lokasi pertandingan yang memberikan kontribusi dan manfaat terhadap komunitas lokal.Inisiatif untuk mempertahankan status Net Zero Carbon yang merupakan komitmen awal sejak pembentukan Formula E juga menjadi sorotan dalam laporan Musim 8. Hal ini menjadi bagian dari upaya memelihara keberlangsungan bumi.Formula E menjadi olah raga pertama di dunia yang mencapai status tersebut. Bahkan, pada musim lalu, Formula E berhasil mengurangi emisi sebesar 24% di musim ke-5. Pencapaian ini melampai target perhitungan ilmiah, yakni pengurangan sebesar 45% pada 2030.Pencapaian tadi sekaligus menjadikan Formula E sebagai olahraga paling berkelanjutan di dunia menurut Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS). Selain itu, Formula E juga mempertahankan International Standard for Sustainable Events (ISO 20121) dan FIA Bintang Tiga for Environmental Accreditation.Metrik dampak positif dari inisiatif sustainability tersebut mencakup kemitraan dengan UNICEF yang memberi manfaat bagi hampir 700.000 anak di seluruh dunia yang terkena dampak perubahan iklim; melibatkan 450 anak perempuan sebagai bagian dari program FIA Girls on Track; menginvestasikan lebih dari €500.000 dalam berbagai gerakan filantropi secara global; dan lebih dari €110.000 untuk berbagai inisiatif bakti sosial di semua kota tuan rumah.Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Sustainability Formula E, Julia Palle, bahwa musim ke-8 adalah tahun penting bagi Formula E dalam mempertahankan dan mengembangkan strategi sustainability ambisius kami. Dengan fokus tersebut dalam memberikan manfaat untuk masyarakat global dan bumi ini melalui Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA, mereka mengembangkan inisiatif tambahan yang lebih besar dari beberapa proyek terkemuka dunia yang telah rampung hingga saat ini."Kami berkomitmen untuk berpegang teguh pada tujuan utama keberlanjutan kami untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan mempercepat kemajuan manusia untuk semua, baik itu berfokus pada isu anak-anak, komunitas lokal, keragaman gender, kelestarian lingkungan, atau perkembangan teknologi mutakhir yang akan mengubah masa depan pasar EV,” pungkas Julia Pelle.