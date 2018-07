Ultah Kelima JDMRun, Bakal Hebohkan Sentul

Para pecinta mobil-mobil beraliran Japan Domestic Market (JDM), bakal membuat acara heboh di awal Agustus nanti. Apalagi kalau bukan untuk merayakan hari jadi komunitas non struktur mereka yaitu JDMRun yang menjalani tahun kelima mereka di ranah otomotif tanah air.Tak tanggung-tanggung, mereka menggandeng ragam brand terkenal yang bersentuhan dengan komponen tematik asal Jepang itu, bahkan bank BJB. Mereka menegaskan bahwa ini akan menjadi penanda alias milestone perdana mereka membuat event seru sesama pecinta aliran modifikasi JDM dalam otomotif nasional itu.Event ini mengangkat tajuk 'Bank BJB JDM Funday: Celebrating 5th Anniversary of JDMRun' dan bakal menghadirkan ragam acara menarik seperti Community Meet up, llau ada Fun TrackDay dan Fun Drag Race. Bahkan acara unik seperti gala dinner pun mereka gelar sehari sebelumnya."Kami sengaja menyelenggarakan ragam item acara, karena biasanya kalau anggota komunitas ini sudah ngumpul, mereka ingin mencoba performa ubahan mobilnya. Karena aliran modifikasi seperti ini, juga sangat identik dengan modifikasi sektor mesin yang bersentuhan langsung dengan performa mobil," klaim perwakilan dari JDMRun, Frangky dalam keterangan resminya di Show Car, Jakarta Barat, Senin (23/7/2018).Untuk item acara gala dinner ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh keluarga JDMRun yang berpartisipasi di JDM Funday. Dalam kesempatan ini, member JDMRun Jakarta sebagai penyelenggara akan menyampaikan sambutan resmi serta ucapan terima kasih kepada tiap member atas keterlibatannya.Item acara kedua yaitu asoy geboy cruise sebagai signature JDMRun akan mengawali kegiatan di tanggal 5 Agustus 2018 dan akan menjadi morning cruise terbesar yang hanya terdiri dari mobil JDM dan performance oriented dari brand Jepang. Cruise akan dibagi menjadi beberapa grup yang dipimpin oleh group leader agar tidak mengganggu lalu-lintas umum."Acara yang akan berlangsung di Sirkuit Sentul, yaitu fun track day dan fun drag race merupakan hasil kolaborasi antara JDMRun dan Goodrides. Tujuannya memperkenalkan motorsport experience kepada setiap member lewat utilisasi real time timing system khusus untuk turun di lintasan. Agar setiap peserta dapat memantau catatan waktunya secara aktual melalui leader board selama track day berlangsung."Bagi para peserta yang belum memiliki pengalaman dalam memacu mobilnya di sirkuit, pihak penyelenggara akan menyediakan coaching clinic dan track orientation.Sementara untuk fun drag race terbuka untuk seluruh peserta, termasuk peserta Meet Up. Pihak penyelenggara sudah mempersiapkan sebuah sistem drag race yang aman untuk kendaraan, sehingga para peserta dapat memacu mobilnya secara maksimal dan melihat siapa yang tercepat. Meskipun begitu, fun drag race ini tidak akan menggunakan sistem timing.(UDA)