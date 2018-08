Truk Konsep Mitsubishi Ini Menyerupai Laba-laba

Di pasar komersial, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) melengkapi jajaran produk untuk kebutuhan bisnis, dengan menampilkan enam truk andalannya. Salah satunya merupakan truk konsep yang dijuluki The Super Great V "Spider".The Super Great V Spider konsep disebut sebagai gambaran truk Mitsubishi di masa depan. Desain dereknya terbilang cukup unik, menyerupai tangan laba-laba.President Director of KTB, Atsushi Kurita mengungkapkan, beragam tangan-tangan derek yang ada di truk konsep Spider diklaim memiliki banyak fungsi, serta handal dalam membantu menyelesaikan pekerjaan berat."Inilah alasan kami menampilkan Spider. Kendaraan ini menjadi simbol konsep yang kami bawa tahun ini, Absolute Professional," ujar Atsushi di ajang GIIAS, di ICE BSD City, Tangerang, Kamis 2 Agustus 2018.Selain Spider, Mitsubishi juga unjuk gigi model lainnya, yaitu "Fighter". Model ini disebut telah dilengkapi teknologi Common Rail, dan menjadi portfolio baru mereka di kelas medium duty truck yang menyasar bisnis logistik, perkebunan, pertambangan, hingga infrastruktur.Menurut Mitsubishi, Fighter tersedia dalam lima varian, diantaranya FM65FS Hi Gear (4x2) M/T, FM65FS (4x2) M/T, FM65FL Hi Gear (4x2) M/T, FN61FM HD (6x2) M/T, FN62F HD (6x4) M/T. Meski begitu, agresi Mitsubishi di segmen ini masih harus berhadapan dengan pesaing lamanya, yakni Hino yang punya Ranger, dan UD Truck dengan seri Quester-nya.(UDA)