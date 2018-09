Belasan Komunitas Meriahkan Jambore Toyota Owner Club Ke-11

Toyota Jambore yang ke-11 dilaksanakan di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari ini, Sabtu 8 September 2018. Bertajuk "Solidariland", Toyota Jambore ini menggandeng 18 Toyota Owner Club (TOC) dari berbagai wilayah, dengan melibatkan 1.500 peserta.TOC yang berpartisipasi di acara ini antara lain, Kijang Community (IKJ), Innova Community, Toyota Kijang Club Indonesia (TKCI), Toyoa Fortuner Club of Indonesia (ID42NER) dan Terios Rush Club Indonesia (Teruci).Kemudian ada juga Velozity Veloz Community, Avanza Xenia Club Indonesia (AXIC), Toyota Yaris Club Indonesia, Toyota Vios Club Indonesia (TVCI), Altis Indonesia Community (Altic), Great Corolla Club, Indonesia Starlet Club (ISC), Toyota Soluna Vios Club, Toyota Soluna Community, Toyota Agya Club (TAC), dan Toyoa Etios Valco Club Indonesia (TEVCI). Termasuk mobil jadul yang discountinued seperti Starlet, Kijang Kotak dan Soluna.Menurut President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, Jamboree ini merupakan salah satu event penting bagi Toyota dan para komunitas pengguna Toyota.Henry mengatakan, aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk membangun dan hubungan harmonis antara kedua pihak, melainkan juga mendorong berbagai aktivitas positif lain yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.Public Relations Manager TAM, Rully Sijabat menambahkan, bahwa setiap tahunnya Toyota Jambore akan dikemas dengan tema berbeda. Kemudian juga bakal digelar dengan berbagai kegiatan yang menarik, seperti Family & Kids Activity, Social Media Compeition, dan positive campaign lainnya"Acara ini diharap menjadi positive agen of change, sehingga tidak ada batasan antara Toyota dengan para pelanggan setia dan komunitas setianya," ucap Rully kepada Medcom.id di Jamboree TOC.(UDA)