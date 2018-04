Jajal Kabin 'Si Bongsor' All New Mazda CX-9

Jakarta: All New Mazda CX-9 merupakan sport utility vehicle (SUV) termahal yang dimiliki oleh PT Eurokars Motor Indonesia. Mobil berbodi gambot ini menawarkan kenyamanan yang tidak kalah dengan mobil sedan.

Tim Medcom.id mendapatkan kesempatan untuk merasakan secara singkat SUV asal Jepang ini. Kami mencoba membawanya mengitari jalan-jalan di Jakarta dan sekitar untuk mencicipi kenyamanan dan performa yang ditawarkan SUV tertinggi dari Mazda.



Eksterior



Menilik dimensinya, All New CX-9 memiliki panjang 5.075 mm, lebar 1.969 mm, tinggi 1.747 mm, dan wheelbase 2.930 mm. Dimensi ini tergolong cukup besar dan memberikan kesan tangguh untuk sebuah SUV.



Berkitan dengan ukurannya yang cukup besar, bagi pengemudi yang tidak biasa membawa mobil berukuran besar akan banyak mengalami penyesuaian. Apalagi ketika perkir atau masuk ke jalur dengan ukuran yang sempit.



Meski gayanya yang kekar, Mazda tetap tidak lupa memberikan kesan elegan melalui Kodo Design yang menjadi andalannya sejak beberapa tahun silam. Lekukan di beberapa bagian body dan aksen krom mencerminkan bahwa SUV satu ini mengkombinasikan antara gaya yang kokoh dan juga kesan elegan ketika melintas.

Kemudian kesan elegan semakin dipertegas dengan penggunaan lampu LED di depan dan belakang. Elemen sporty juga ditegaskan dengan penggunaan pelek berukuran 20 inci, antena yang sudah menganut mobil shark fin, dan spoiler yang tergantung di pintu belakang.Sensasi yang pertama kali didapatkan takala masuk ke dalam kabin adalah lega. All New CX-9 menawarkan suasana kabin yang lega, memanjakan penumpang, dan bisa menampug hingga tujuh penumpang.Ketika mencoba duduk di jok penumpang depan, akan banyak leg room dan head room untuk orang dengan tinggi badan 165 cm. Bahkan untuk orang dengan tinggi badan 170 cm juga masih tersisa banyak ruang.Beralih ke jok baris kedua, kurang lebih masih memberikan ruang yang lega. Kemudian jika di jok tengah hanya terisi dua orang penumpang, maka sandaran di jok tengah bisa di buka untuk dijadikan meja meletakan makanan, minuman, dan tersedia colokan USB untuk pengecasan daya gawai.Selain itu pengemudi di baris kedua juga dilengkapi dengan AC berfitur climate control. Penumpang bisa mengatur sendiri dinginnya AC, sesuai dengan selera.Hanya saja bagian headroom terasa semakin sempit karena adanya ruang untuk menyimpan kaca sunroof ketika kaca di buka. Kemudian untuk desain jok terasa kurang sesuai dengan penumpang berpostur 165 cm, dan busanya terasa agak keras.Kemudian untuk jok baris ketiga mulai terasa pas untuk penumpang dewasa. Tentu saja ukuran jok baris ketiga ini sangat subjektif karena tergantung juga dengan posisi jok di baris pertama dan kedua.Satu hal yang membuat All New CX-9 semakin menyenangkan adalah 12 speaker Bose yang digunakan. Perpaduan sistem hiburan MZD Connect dengan speaker berkualitas baik membuat perjalanan cukup menyenangkan ketika memutar lagu-lagu kesukaan.Kami menilai kabin All New CX-9 sangat nyaman. Terbukti dari tiga orang penumpang di mobil ini sempat tertidur di sela-sela perjalanan mengarungi jalanan Jakarta yang cukup padat.Selain body-nya yang besar, mobil ini juga dibekali dengan mesin yang terbilang bertenaga. Tenaga yang berlimpah juga berpengaruh terhadap kenyamanan ketika berkendara dengan SUV satu ini.Menilik spesifikasinya saja, terbaring mesin Skyactiv-G 2.488 CC Turbocharger bertenaga 231 ps dan torsi 420 nm. Tenaga ini diklaim oleh Mazda setara dengan tenaga yang dihasilkan oleh mesin V8 4.000 cc.Torsi yang besar dan juga sistem intake udara khusus dari Mazda yang masuk turbo membuat tenaga langsung menjalar dari putaran rendah. Bahkan bisa dibilang turbo juga sudah terasa meski putaran mesin masih di bawah 2.000 rpm.Hal ini memberikan kenyamanan mengemudi ketika menghadapi jalanan dengan karakteristik stop and go. Diperlukan tenaga yang menendang sedari awal agar mobil bisa bergerak responsif apabila jalanan mulai bergerak secara mendadak.Ketika menjajal di kecepatan tinggi, performa yang dihasilkan oleh mesin 2.500 cc turbocharger ini semakin menggila. Bahkan untuk perpindahan gear-nya terasa sangat halus, minim sendatan, akibat penggunaan transmisi Skyactiv-drive 6-percepatan otomatis.Hanya saja kami mengemudikan All New CX-9 akan lebih menyenangkan jika ada paddle shift di balik lingkar kemudi. Sehingga pengemudi bisa merasakan sensasi dengan gaya sporty ketika melibas jalanan dengan kecepatan tinggi. Terlebih Mazda 2 GT dan New CX-5 Anniversary Edition saja sudah dilengkapi dengan paddle shift.Berbicara keamanan tentu All New CX-9 sebagai flagship SUV Mazda tidak perlu diragukan. Seluruh fitur keamanan yang dimiliki oleh Mazda tumpah di mobil ini.Teknologi i-ACTIVESENSE merupakan sistem keselamatan aktif yang berperan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan mengurangi cedera fatal bila insiden tak bisa dihindari. Beberapa fitur diantaranya termasuk adaptive LED headlamp (ALH), lane departure warning system (LDWS), blind spot monitoring (BSM), lane-keep assist system (LAS), smart city brake support (SCBS), dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).Satu fitur yang palin tim Medcom.id rasakan manfaatnya adalah G-Vectoring Control. Fitur ini membuat mesin dapat memperkirakan torsi yang dibutuhkan oleh roda ketika menikung. Ini kami coba dengan menikung di simpang susun, dengan kecepatan mencapai 120 kilometer per jam, dan kordinasi lingkar kemudi serta roda sangat presisi tanpa terasa limbung.Mazda menawarkan All New CX-9 dengan satu varian dengan harga Rp798,8 juta. Sedangkan untuk warna Crystal Soul Red dan Machine Grey akan kena tambahan biaya Rp4 juta.Jika membandingkan berdasarkan harga, spesifikasi, dan kapasitas penumpang, All New CX-9 bisa dibilang tidak memiliki kompetitor yang sepadan. Lantas adakah yang berani menantang samurai asal Jepang satu ini?(UDA)