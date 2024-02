BMW iX1 Dibanderol Rp1 Miliaran, Ini Spesifikasinya

Ekawan Raharja • 05 Februari 2024 07:46



Jakarta: BMW mulai bermain di kelas entry level mobil listrik premium dengan menghadirkan BMW iX1. Mobil listrik ini menjadi yang termurah dari pabrikan asal Jerman tersebut dengan banderol Rp1.447.000.000 (off the road). President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, bercerita X1 merupakan salah model penting di Indonesia. Mengingat mobil ini berada di kelas compact premium dan mendapatkan respon positif dari konsumen. "Kami hadirkan BMW iX1 untuk pertama kalinya. Kami berharap kendaraan full listrik terbaru ini dapat penuhi kebutuhan pelanggan khususnya di segmen SAV kompak premium," ujar Ramesh di Kuningan Jakarta. Desainnya Mirip Versi Konvensional Desain iX1 bisa dibilang cukup mirip dengan X1 yang mengusung mesin bensin. Bahsa desain Sports Activity Vehicle tegas ditunjukan dari ujung depan hingga belakang. Mukanya memberikan visual lebih besar, didukung dengan lampu depan LED ramping, kidney grille berukuran jumbo dalam bentuk nyaris persegi. Pola berbentuk X dan strip kromium di lower air intake menebar pesona. Sebagai standar, ia mengenakan pelek 19 inci double spoke style 871 M Bicolour. Begitu juga dengan Interior yang tidak jauh berbeda. Namun untuk iX1 diberikan BMW Curved Display, dan upholstery sensatec perforated sebagai standar. Kesan premium kemudian ditunjukan melalui panoramic glass roof dan speaker produksi Harman Kardon. Kompartemen belakang BMW iX1 mencakup tiga full-sized seats. Kapasitas bagasi bisa diatur dengan format 40: 20: 40. Bisa dilipat atau disesuaikan sudutnya agar memperluas kapasitas bagasi. Jarak Tempuh Tembus 474 KM Varian yang ditawarkan kali ini adalah iX1 eDrive20 M Sport dengan teknologi BMW eDrive generasi kelima. Torsi instan yang ditawarkan mencapai 250 Nm, dan catatan berakselerasi 0-100 km/jam dalam 8,6 detik. Baterai yang digunakan berukuran 64,78 kWh dengan kepadatan energi tinggi dan berefek kepada jarak tempuhnya hingga 474 kilometer (berdasarkan WLTP). Pengemudi bisa mengecas dengan arus AC hingga 22 kW dari 0-100 persen dalam waktu 6,5 jam, sedangkan fitur fast charging arus AC memiliki kemampuan 10-80 persen cuma 29 menit. Dukungan Fitur berbasis ADAS Sebagai sebuah mobil yang lahir di Jerman, iX1 memiliki berkat berupa Driving Assistant memiliki fitur radar based driver assistance system (ADAS). Di dalamnya terdiri dari Lane Change Warning, Rear Crossing Traffic Warning with Brake Intervention, Exit Warning, Rear Collision Prevention, serta Driving Assistant plus Preparation. Parking Assistant kini meliputi Park Assist, Active Park Distance Control, Reversing Assistant, Lateral Parking Aid dan Reversing Assist Camera.