Baru Tersedia Varian MT, Baleno AT Inden Hingga Oktober 2022

Baleno AT inden hingga Oktober 2022

Jakarta: All New Suzuki Baleno merupakan salah satu produk terbaru yang dirilis Suzuki Indonesia di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2022 di ICE, BSD, Tangerang.Suzuki Baleno terbaru yang didatangkan langsung dari India ini hadir dengan beragam penyegaraan di sisi eksterior, interior, termasuk mesin."Ada beberapa perbedaan versi Indonesia dengan versi India, tapi kita tak membahas lebih detil. Namun yang pasti produk yang sudah masuk Indonesia sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dengan market mengenai fitur dan fungsi-fungsi di dalamnya," ujar Head of Brand Development and Marketing Research 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel di venue GIIAS 2022."Semoga dengan fitur yang ada cocok dengan kosnumen Indonesia di angka Rp200 jutaan," lanjutnya.Harold menambahkan, untuk saat ini baru tersedia Suzuki Baleno varian transmisi manual (MT). Sedangkan untuk varian transmisi otomatis (AT), konsumen harus sabar menunggu hingga Oktober 2022 mendatang."Untuk yang manual sudah tersedia di seluruh jaringan dealer Suzuki. Untuk transmisi otomatis masih inden baru akan ada Oktober 2022," sambung Harold Donnel.Suzuki Baleno terbaru ini sudah mengusung mesin baru yakni mesin K15B yang diklaim lebih bertenaga dan lebih irit bahan bakar. Mesin K15B ini menghasilkan tenaga sebesar 103.1 hp dan torsi 138 Nm.Suzuki Baleno terbaru ini dijual dengan harga Rp262,9 juta untuk transmisi manual (MT). Sedangkan untuk varian transmisi otomatis (AT) dibanderol dengan harga Rp274,9 juta.