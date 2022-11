All New Honda Accord Diperkenalkan, Mulai Dijual Awal 2023

(ERA)

Generasi ke-11 Honda Accord secara resmi diperkenalkan secara global. Sedan 4 pintu ini menawarkan desain yang jauh berbeda dengan mengedepankan nuansa yang lebih rapi dan elegan, serta sokongan teknologi hybrid.Body All New Accord lebih panjang 69 mm dari model sebelumnya. Secara rinci, panjang generasi ke-11 Accord ini adalah 4.971 mm, lebar 1.862 mm, tinggi 1.450 mm, dengan wheelbase 2.830 mm.Kesan elegan ditawarkan melalui bentuk body yang dibuat lebih panjang, kemudian ditambahkan fasia lampu depan LED tipis. Desain grill pun dibuat berbeda dengan pengalikasian palang vertikal.Pihak pabrikan belum memberikan spesifikasi lengkap mengenai All New Accord, tapi berdasarkan foto yang ada, sudah baru memakai spion sewarna body dan pelek 17 inci. Hadir juga varian yang lebih tinggi atau sport dengan beberapa bagian dicat hitam dan pelek berukuran lebih besar.Berbedaan desain body dengan yang sebelumnya, turut berpengaruh terhadap kenyamanan. Rival Toyota Camry ini diklaim punya leg room belakang 1.036 mm, 10 mm lebih panjang dari model sebelumnya.Desain instrumen panel untuk pengemudi berukuran 10.2 inci sedangkan display audio nya berukuran 7 inci untuk varian LX dan EX, sementara untuk varian Sport, EX-L, Sport-L, dan Touring menggunakan display audio berukuran 12,3 inci dengan konsep seamless dimana telah kompatibel Apple CarPlay & Android Auto dan telah terintegrasi dengan Google built-in (Google Assistant, Google Maps serta Google Play) untuk konektivitasnya. Selain itu, New Front Body Stabilizing Seats juga terdapat pada All New Accord untuk pengemudi serta penumpang depan.Generasi ke-11 Accord ini memiliki 6 varian dimulai dari varian LX dan EX bermesin 1.500 cc turbocharged 4 silinder segaris, kemudian varian Sport, EX-L, Sport-L, dan Touring yang bertenaga 2.000 cc 4 silinder Atkinson segaris serta sistem hybrid dua motor.Kemudian varian LX & EX menghadirkan dua mode berkendara yaitu ECON dan Normal, sementara untuk varian Sport, EX-L, Sport-L, dan Touring mempunyai empat mode berkendara yaitu ECON, Normal, Sport, dan Individual.Dari segi keselamatan, All New Honda Accord telah dilengkapi dengan berbagai fitur serta teknologi terdepan di kelasnya seperti Honda SENSING yang dilengkapi dengan Low-Speed Braking Control, Traffic Sign Recognition System (TSR), Traffic Jam Assist (TJA) serta airbags yang berjumlah 10 buah mulai dari bagian depan, samping hingga untuk melindungi bagian lutut.Rencananya All New Accord akan mulai dijual pada awal Tahun 2023 di Kawasan Amerika Utara. Kira-kira Indonesia kapan yah?