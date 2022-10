Bocoran Generasi Terbaru Honda Accord, Jadi Mobil Hybrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda sudah memiliki rencana untuk meluncurkan generasi ke-11 Honda Accord jelang akhir tahun ini. Bahkan sebelum peluncurannya, ada sejumlah kisi-kisi mengenai pembaruan di sedan 4 pintu tersebut.Perubahan di desain eksterior dan interior, serta dipastikan akan berbeda dengan generasi sebelumnya. All New Accord akan hadir dengan eksterior yang sporty serta desain body yang lebih ramping, seperti dikutip dari pemberitahuan resmi perusahaan.All New Accord juga mempunyai perpaduan desain interior yang sporty, modern, serta nyaman. Penumpang akan disajikan layar sentuh terbesar yang pernah ada di pabrikan asal Jepang tersebut, yaitu berukuran 12,3 inci.Sementara itu untuk performanya akan menggunakan powertrain baru berbasis hybrid, demi sensasi berkendara yang akan lebih responsif dan fun to drive.Selain itu, pengemudi juga akan terintegrasi dengan Google built-in untuk pertama kalinya terdapat pada mobil Honda.Rencananya All New Accord ini akan diperkenalkan pada November 2022. Sedangkan untuk penjualan pertama akan berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 2023.Pemilihan pasar Amerika Serikat tidak terlepas karena popularitasnya di sana. Rival dari Toyota ini telah memproduksi mobil di Amerika selama 40 tahun dan saat ini mengoperasikan 18 fasilitas manufakturnya di Amerika Utara.Pada tahun 2021, lebih dari 95 persen dari semua mobil berlogo H yang dijual di Amerika Serikat dibuat di Amerika Utara, dengan hampir dua pertiga dibuat di Amerika, menggunakan suku cadang lokal serta global.