Jadi Favorit Masyarakat, Ini Rekam Jejak Pajero Sport di Indonesia

President Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura berpose bersama New Pajero Sport (Foto:Dok.PT MMKSI)

Mitsubishi Pajero Sport menjadi salah satu kendaraan sport utility vehicle (SUV) favorit masyarakat Indonesia. Mitsubishi Pajero Sport juga dinilai sebagai kendaraan tersukses pada kelasnya.Maka tidak heran di wilayah perkotaan, banyak pengguna Pajero Sport. Persebarannya dinilai cukup merata.Menurut President Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura, total populasi Pajero Sport di Indonesia mencapai 164.773 unit hingga saat ini.Sejak diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada 2009, Pajero Sport mendapat penerimaan positif, pengakuan dari konsumen, media, dan institusi nasional.Melihat banyaknya respons positif tersebut, sangat menarik kita melihat rekam jejak Pajero Sport di Indonesia.Dalam perjalanannya, Pajero Sport dikembangkan dari ketangguhan Mitsubishi Pajero yang telah teruji melalui labolatorium alam pada saat mengikuti dan memenangkan ajang Rally Paris Dakar.Dalam perjalanannya, Pajero Sport pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2009 dengan tiga varian andalan di kelas SUV 4x2 dan 4x4, yakni Exceed, GLS, dan GLX dengan mesin diesel.Pada 2011, diperkenalkan varian baru Pajero Sport dengan mesin 2.5 liter DI-D common rail with variable geometry turbo (VGT) yang lebih bertenaga, handal, namun tetap efisien bahan bakar.Selanjutnya, dilakukan refreshment total dari seluruh varian dengan sembilan perubahan pada eksterior dan interior pada 2013. Memberikan tampilan yang semakin sportif, dinamis, dan agresif.Pada 2014, MMKSI meluncurkan varian Pajero Sport V6 dengan mesin bensin V6 MIVEC 3.0L bertenaga 220 PS yang memberikan tenaga besar, suara yang halus, serta emisi gas buang yang rendah.Langkah selanjutnya, MMKSI melakukan peluncuran pergantian model baru Pajero Sport dengan tagline a Vision to Explore, yang memiliki empat karakteristik utama, yakni high quality design, quality comfortable cabin, superior performance, dan innovation and convenience.Serta diraihnya penghargaan Car of The Year dan berbagai penghargaan bergengsi dari media dan institusi nasional. Semuanya terjadi pada 2016.Lalu, pada 2017, diperkenalkan varian baru Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 yang dirakit di Indonesia. Secara total, terdapat tiga varian Pajero Sport yang dirakit di Indonesia pada 2017, yakni dakar 4×2, dakar ultimate 4×2, dan dakar 4×4.Pada 2018, MMKSI mengenalkan varian Exceed 4X2 AT dan GLX 4X4 MT, dirakit di fasilitas produksi Mitsubishi Motors di Indonesia.Pajero Sport mendapatkan penghargaan kategori Best of High SUV Diesel dan Best Big SUV-Categori SUV pada 2019. Masing-masing kategori dimenangkan dalam ajang Otomotif Award dan Gridoto Award.Memasuki 2021, MMKSI tetap mengeluarkan unit baru meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19, yakni New Pajero Sport. Hal ini sebagai respons terhadap kecintaan konsumen pada SUV unggulan tersebut."Kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi. Serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live the adventure!," ujar Nakamura.Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai New Mitsubishi Pajero dapat mengunjungi(ROS)