Pasang APAR, Standar Baru di Suzuki Carry Pick Up

Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) di mobil-mobil terkini bukan hanya untuk mobil berpenumpang saja. Namun juga untuk semua kendaraan yang punya kabin. Termasuk mobil-mobil pekerja seperti mobil pick up. Hal ini pula yang membuat Suzuki mewajibkan APAR terdapat di semua jajaran kendaraan yang mereka produksi. Tak terkecuali Suzuki New Carry Pick Up yang baru meluncur beberapa waktu lalu.“New Carry Pick Up dan setiap unit mobil kami dengan VIN 2021 akan dibekali dengan dengan APAR. Ini adalah upaya untuk menekan angka kasus mobil terbakar ketika berkendara yang membahayakan,” papar Head of 4W Product Development, Yulius Purwanto, melalui keterangan resminya.APAR yang mereka gunakan pun sudah berlisensi SNI dan berisi dry chemical powder yang berfungsi menutup permukaan kebakaran/api dari kontak dengan oksigen sehingga api bisa dipadamkan dengan cepat. Penggunaan Dry chemical powder juga tidak menimblkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya.Model APAR yang digunakan ini dapat mengatasi tiga tipe kebakaran pada kendaraan, yaitu kebakaran terhadap benda padat non logam seperti kertas, kain, plastik, dan kayu. Kemudian kebakaran terhadap benda gas/uap/cairan seperti metana, amoniak, dan solar. Lalu kebakaran listrik yang mungkin terjadi pada mobil.Selain itu, APAR juga memiliki masa berlaku atau jangka waktu pakai sampai dengan 8 tahun sebelum dibuka. Konsumen yang ingin membeli unit APAR secara terpisah juga dapat melakukan pembelian tersendiri di jaringan dealer merek asal Jepang ini.Letak komponen pendukung ini di setiap mobil tentu berbeda-beda, namun khusus di mobil pick up terbaru mereka, posisinya berada di bagian kaki kiri penumpang.(ERA)