Xpander Tons of Real Happiness, Cara Mitsubishi Rayakan Hari Kemerdekaan

Disaat bangsa Indonesia sedang riang gembira merayakan hari kemerdekaan, Mitsubishi punya cara sendiri untuk bergembira merayakannya. Yaitu melalui program kampanye terbaru mereka bertajuk 'Xpander Tons of Real Happiness' di sebuah pusat perbelanjaan.Kampanye terbaru ini mengunjungi Semarang sebagai kota kedua dalam rangkaian roadshow 9 kota yang akan disambangi oleh model small MPV peraih Car of the Year 2018 ini. Program tersebut bertujuan untuk menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh mobil milik brand berlogo tiga berlian itu.Kebahagiaan tersebut dihadirkan dalam bentuk taman hiburan keluarga yang menyenangkan dengan beberapa pilihan wahana seperti: ferris wheel (bianglala), carousel (komidi putar), swing carousel, balloon pool, mini Xpander traffic park, balloon castle, Xpander tetris challange dan berbagai pilihan aktivitas lainnya.Keluarga Sasono yang terdiri dari Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru dan Widuri, sebagai Agent of Happiness turut hadir untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat Semarang.Kampanye ini adalah aktivitas yang kami gelar untuk menunjukan nilai keunggulan yang dimiliki mobil ini. Kami ingin menunjukan bagaimana mobil ini membawa berton-ton ‘kebahagiaan yang nyata’ kepada konsumen, para keluarga Indonesia. Kebahagiaan yang nyata tersebut ditunjukkan dalam bentuk ‘taman hiburan karnaval’ yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga."Kegiatan ini juga akan menyapa konsumen di berbagai kota di Indonesia hingga awal tahun mendatang. Secara bertahap kami akan mempromosikan jadwal roadshow agar masyarakat dapat mengunjungi dan berbagi kebahagiaan yang nyata,” ungkap President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Kyoya Kondo dalam pembukaan event melalui rilis resminya.Selama kegiatan ini berlangsung, selain dapat menikmati wahana permainan beragam yang disediakan, pengunjung juga dapat mencoba langsung keunggulan mobil tersebut melalui area test drive berhadiah. Kemudian melakukan pembelian ragam mobil yang diproduksi Mitsubishi, dan berfoto di spot menarik yang tersedia di seputar lokasi event.Selain itu, banyak sekali games menarik yang diadakan selama tiga hari pelaksaan acara, mulai dari lomba mewarnai untuk anak, talkshow menarik, serta tak ketinggalan, food truck dan food stalls yang tentunya dapat dinikmati bersama keluarga di hari libur panjang.Seluruh hiburan tersebut dapat dinikmati oleh pengunjung pada hari Jumat, Sabtu & Minggu pukul 10.00 – 22.00 WIB, hanya dengan menunjukkan bukti registrasi Web ID www.tonsofrealhappiness.com yang dikirimkan melalui SMS untuk ditukarkan dengan tiket masuk.Sedangkan pemilik Mitsubishi Xpander hanya perlu menunjukkan STNK atau copy SPK Xpander untuk ditukarkan dengan tiket masuk di area permainan tersebut.(UDA)