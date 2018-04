New Chevrolet Camaro Kini Berbekal Mesin Turbo

Chevrolet akhirnya memperkenalkan New Camaro. American Muscle satu ini mendapatkan sejumlah perubahan, baik di sektor penampilan hingga performanya melibas aspal.Kejutan diberikan oleh Chevrolet dengan memberikan mesin berteknologi turbo. Sebelumnya, sportcar satu ini selalu mengandalkan mesin-mesin naturally aspirated.Menurut Digital Trends, konsumen kini bisa memilih mesin 1LE yang 2.000 cc turbocharger bertenaga 275 daya kuda dengan torsi 400 nm. Dapur baru New Camaro ini dipasangkan dengan transmisi otomatis 6-percepatan.Selain itu, mesin 4-silinder, V6, dan V8 yang digunakan sebelumnya juga masih ditawarkan untuk rival Ford Mustang tersebut. Hanya saja untuk meningkatkan kemampuannya, model Camaro SS V8 bakal menggunakan transmisi otomatis 10-percepatan.Urusan penampilan, pabrikan asal Amerika Serikat tersebut masih mempertahankan gaya atletis khas Camaro. Hanya saja tampilannya lebih agresif dengan lampu utama LED Projector dengan dilengkapi DRL, desain grill baru, hingga desain bumper baru.Kemudian ada juga beberapa teknologi baru yang diselipkan di New Camaro. Mulai dari video stream untuk melihat ke belakang, sistem hiburan baru, dan sistem keamanan forward collision warning system untuk pertama kalinya.Rencananya New Camaro akan mulai di jual pada tahun ini. Tinggal ditunggu saja peluncuran dan harga jualnya.(UDA)