Bungkus Hitam Honda CR-V

Di akhir tahun 2021, Honda CR-V hadir dengan penampilan baru berupa sentuhan hitam di hampir seluruh bagian. New CR-V Black Edition menawarkan penampilan yang lebih sporty dan elegan dengan warna Crystal Pearl dengan kombinasi detail black chrome yang menjadi ciri khas edisi khusus ini.Ubahan di sektor eksterior tampak di Dark Chrome Grille, Dark Chrome Lower Bumper pada bagian depan, Dark Chrome Window Trim, Black Trivalent Chromium Side Garnish Dark Chrome Garnish pada bagian samping mobil, serta 18” Sporty Black Alloy Wheels. Kemudian di bagian lampu menggunakan Smoked Headlight Extension.Tidak hanya bagian eksterior yang didominasi warna hitam, pada bagian interiornya, mendapatkan nuansa hitam yang bisa ditemukan di Black Roof Panel, Black Grab Rail, Black Sunglasses Holder, Black Upper Cabin Trim, Dark Chrome Steering Honda Logo, Black TFT Meter Cluster, Shift Panel, Steering Wheel, Audio Display & A/C, serta Inner Handle berwarna Piano Black. Dilengkapi pula dengan tampilan Black Wood Grain pada bagian Panel serta logo Black Edition pada Leather Seat.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan New CR-V Black Edition ini mengambil basis dari New CR-V 1.5L Turbo Prestige yang sudah dilengkapi dengan Honda SENSING. Soal harga, edisi khusus ini memiliki harga Rp15 juta lebih mahal dari harga New CR-V 1.5L Turbo Prestige ketika harga untuk tahun 2021 sudah dikeluarkan."Pada awal tahun 2021, mobil ini telah memiliki berbagai penambahan-penambahan fitur yang signifikan, seperti penambahan Honda SENSING dan berbagai fitur canggih lainnya. Kali ini, untuk melengkapi itu semua, kami yakin perubahan secara visual dengan warna hitam yang mendominasi akan sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumennya yang memiliki gaya hidup dinamis dan modern.”Di sektor performa, masih menggunakan mesin 1.500 cc DOHC Direct Injection VTEC Turbo with Earth Dreams Technology yang menghasilkan tenaga maksimal 190 PS @ 5.600 rpm dan torsi maksimal 240 Nm @ torsi 2.000 – 5.000 rpm.Model CR-V sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2000 dan menjadi model SUV pertama yang diproduksi. Hingga saat ini, CR-V sudah terjual dengan total penjualan kumulatif sebesar 225.932 unit dan menjadikannya sebagai mobil SUV dengan penjualan tertinggi di Indonesia.