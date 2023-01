MG Luncurkan SUV Pintar New HS, Harga Termurah Rp455 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: MG Indonesia resmi meluncurkan line up SUV terbarunya yakni New MG HS , Rabu, 25 Januari 2023 di Jakarta. Mobil ini diklaim sebagai SUV pintar yang terkoneksi dengan internet lewat teknologi i-Smart.Teknologi ini memungkinkan pemilik mobil mengetahui berbagai informasi yang ada pada mobil. Adapun teknologi i-Smart di New HS ini mencakup Smart Check, Smart Command, dan Smart Drive. Smart Drive merupakan perluasan fitur pada sistem keselamatan atau yang dikenal dengan sebutan Advanced Driver Assistance System (ADAS)."Inilah SUV yang selalu melebihi ekspektasi para konsumen yang ada di Tanah Air. Terlebih fitur i-Smart yang mampu meningkatkan pengalaman berkendara yang prima bagi penggunanya," ujar Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin di sela-sela peluncuran.Teknologi i-Smart tersebut semakin maksimal dengan tambahan AI (Artificial Intelligence) yang terhubung lewat kontrol suara, dan layar sentuh. Sehingga kendaraan bisa menjalankan beragam operasional lewat perintah suara.SUV 5 penumpang ini juga sudah dibekali dengan fitur Noise, Vibration, Harshness (iNVH) Luxury Quiet Space guna menambah kenyamanan.Fitur lain yang tak kalah menarik adalah Traffic Jam Assist yang memungkinkan New HS bisa mengikuti mobil di depan secara otomatis saat kemacetan sehingga pengemudi lebih rileks ketika berkendara.Dari sisi tampilan, MG menghadirkan beberapa penyegaran seperti balutan digital flaming grille, lampu depan dengan LED proyektor, dan lampu belakang motif 3D serta pelek yang dikatakan mengusung desain tomahawk dengan balutan kaliper merah.New MG HS dibekali dengan mesin berkapasitas 1.490 cc, 4 silinder, DOHC, turbocharge, TGI. Mesin tersebut mampu menggelontorkan tenaga hingga 159 hp dengan torsi maksimum 250 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi otomatis dual clutch dengan 7-percepatan."Mengawali tahun 2023, MG kembali hadir dengan SUV unggulan kami, dengan tampilan yang sepenuhnya baru, mulai dari eksterior, interior, performa mesin, hingga kecanggihan dan konektivitas mumpuni yang melekat pada SUV New MG HS ini,” ungkap Arief Syarifudin.Soal harga, New HS dijual mulai dari harga Rp455,8 juta untuk varian Activate, Rp499,5 juta varian Igniet, dan tipe tertinggi Rp545,8 juta untuk varian i-Smart.