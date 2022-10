Komunitas VW Ajak Seru-Seruan Di Trek Lurus, Siapa Berani?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah komunitas mobil Volkswagen bersatu menggelar drag race dengan nama VVC Go and Fast. Ajang ini siap menyediakan lokasi bagi para pecinta otomotif untuk seru-seruan, dan mengecek kemampuan mobilnya di lintasan lurus.VVC Go and Fast rencanan akan digelar pada 22 - 23 Oktober 2022 di lanud Rumpin, Bogor untuk seri pertama. Kemudian Volkswagen Beetle Club (VBC), Volkswagen Van Club (VVC), dan Volkswagen Club Bandung (VCB) sebagai inisiator sudah menysiapkan seru selanjutnya yang akan dihelat di Sirkuit non-Permanent Adhi City, Sentul, Jawa Barat.Ketua Pelaksana VVC Go and Fast Harvyanto mengatakan, ajang drag race ini bukan hanya untuk kendaraan VW saja dan membuka kelas untuk mobil-mobil lainnya. "Artinya berbagai mobil non-VW seperti keluaran Jepang, Amerika, Korea dan lain-lain bisa ikut serta, ada kelas-kelasnya juga," katanya melalui keterangan tertulis.“Harapan kami agar pesta balap lurus atau drag race ini bisa diikuti dan dinikmati berbagai kalangan pesertanya nanti. Sehingga memuaskan banyak pihak,” sambung Harvyanto yang juga Kepala Bidang Otomotif VVC.Sementara itu Ketua Umum VVC, Pudji Hartanto, menjelaskan gelaran drag race untuk komunitas VW dan peserta umum ini sebagai obat kerinduan otomotif Tanah Air setelah selesai terhambat pandemi.“Selain itu drag race VVC ini juga untuk merajut dan membangun kembali jiwa sportivitas, kreativitas yang positif di dunia olah raga otomotif, dan tentunya bisa menghasilkan prestasi terbaik untuk negeri ini,” tutur Pudji.Regulasi balap drag ini, menurut Harvyanto, akan tetap mengacu pada ketentuan balap yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). "Untuk regulasi kami mengacu pada ketentuan IMI 2022 seperti harus ada Kartu Izin Start (KIS), Racingsuit, rollbar (untuk kelas tertentu), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), helm standar SNI, dan sebagainya."Selain menggelar drag race untuk kendaraan roda empat dan roda dua, VVC Go and Fast juga menghadirkan sejumlah acara lainnya. Seperti bursa spare part dan aksesoris, bursa merchandise, hiburan musik, kumpul komunitas, dan puncaknya merayakan HUT ke-41 VVC yang sebenarnya jatuh pada 13 Oktober 2022.