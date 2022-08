DFSK Siapkan Kejutan di GIIAS 2022, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: DFSK dipastikan ikut serta di Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2022 yang akan berlangsung mulai tanggal 12-21 Agustus 2022 di ICE, BSD, Tangerang.Brand asal Tiongkok tersebut bakal menampilkan kendaraan-kendaraan terbaru. Tak hanya itu, para pengunjung yang datang ke booth DFSK berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik mulai dari iPhone 13 sampai smart TV lewat promo Merdeka.Adapun lini kendaraan yang akan mejeng selama GIIAS 2022 antara lain Glory 560, Glory i-Auto, serta Gelora E sebagai kendaraan niaga ringan listrik pertama di Indonesia dan mobil listrik Mini EV. Kejutan lain Gelora gasoline akan dihadirkan dalam bentuk campervan.DFSK Glory 560 merupakan SUV tangguh untuk konsumen berjiwa muda ditawarkan dengan harga kompetitif, mulai dari Rp275,9 juta (on the road DKI Jakarta). DFSK Glory i-Auto dengan beragam fitur canggih ditawarkan seharga Rp365,2 juta (on the road DKI Jakarta).Kemudian DFSK Super Cab dibanderol mulai dari Rp153,5 juta. Sedangkan DFSK Gelora E dijual Rp484 juta (on the road DKI Jakarta).Promo Merdeka DFSK juga termasuk lucky dip yang bisa dimenangkan oleh para konsumen yang bertransaksi di GIIAS 2022. Hadiah langsung yang bisa didapatkan berupa voucer bensin, voucer belanja, smart TV, logam mulia, hingga iPhone 13 spesial untuk konsumen beruntung.Marketing Head PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi program yang dihadirkan bertujuan untuk memberikan keseruan kepada konsumen yang bertransaksi di GIIAS 2022."DFSK ingin memberikan keseruan kepada di GIIAS 2022 dengan memberikan hadiah secara cuma-cuma. Promo Merdeka ini melengkapi semangat DFSK dalam memberikan solusi mobilitas terbaik melalui kendaraan-kendaraan yang kami tawarkan," kata Achmad Rofiqi.