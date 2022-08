Perdana Di Asia, All New Lexus RX Ada Di Indonesia

(ERA)

Lexus memberikan kejutan kepada para konsumennya di Indonesia dengan menghadirkan pembaruan generasi medium SUV. Merek premium asal Jepang tersebut membawa All New Lexus RX dan menjadikannya juga penampilan perdananya untuk pasar Asia.SUV ini hadir dengan mengalami perubahan menyeluruh dari segi desain pada bagian eksterior dan interior, serta adaptasi teknologi terdepan di seluruh fitur terbarunya. Melalui generasi kelima RX ini, para desainer perusahaan memperkenalkan desain 3D spindle yang berkembang menjadi ekspresi terbaru bernama "spindle body", yang bukan hanya memberikan identitas berbeda, namun dapat meningkatkan performa berkendara bagi para pengemudinya.Pihak pabrikan menyebutkan baru akan memasarkannya dalam waktu dekat ini. Konsumen kelak bisa memilih untuk teknologi Gasoline, Hybrid Electric, dan Plug-in Hybrid Electric, yang menjadikan model ini sebagai model pertama di segmen Medium Luxury SUV dengan teknologi elektrifikasi.Sayangnya belum diumumkan mengenai spesifikasi detail untuk pasar otomotif nasional. Ada kemungkinan spesifikasi ini akan diberitahukan sesudah dilakukan peluncuran resminya."Dengan bangga untuk pertama kalinya di Asia All New RX. kami sangat serius dengan kendaraan elektrifikasi, 100% display kami merupakan elektrifikasi," beber Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, Kamis (11/8/2022) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.Kehadiran All New RX hybrid juga melengkapi penampilan mereka di GIIAS 2022 yang menampilkan mobil listrik dengan berbagai teknologi elektrifikasi. Turut hadir juga UX 300e yang telah terpilih sebagai kendaraan resmi para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.Dengan demikian, seluruh pengunjung booth dapat menikmati mobil konsep terbaru yaitu LF-Z Electrified Concept, teknologi Plug-in Hybrid Electric terbaru dan pertama pada RX dan NX, serta jajaran Electrified Model Lineup seperti LS 500h Executive, ES 300h Ultra Luxury, NX 350h Luxury, dan UX 300e.“Visi Lexus Electrified kini semakin terlihat melalui produk yang terdapat di booth tahun ini, karena secara eksklusif kami menjadi yang pertama dan satu-satunya di GIIAS 2022 yang menghadirkan 100% unit display berteknologi elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle, Plug in Hybrid Electric Vehicle, dan Battery Electric Vehicle. Selain itu, dalam jajaran unit display kami juga menampilkan UX 300e, yaitu model SUV all electric pertama Lexus yang menjadi official car partner untuk mendukung KTT G20. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk dapat berpartisipasi aktif mensukseskan acara berskala internasional ini,” kata General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, di kesempatan yang sama.