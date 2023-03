Harga All New Daihatsu Ayla Diumumkan, Ada Di bawah Toyota Agya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Konsumen kini sudah mulai membeli All New Daihatsu Ayla dengan banderol mulai dari Rp134 juta. Dari segmentasi harga, mobil bergaya hatchback ini berada di bawah All New Toyota Agya.Secara keseluruhan, All New Ayla dipasarkan dalam 9 varian. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menyebutkan varian terendah ada di 1.0 M Manual dengan harga Rp134 juta dan tertinggi di varian 1.2 R ADS CVT berbanderol Rp189,9 juta (on the road DKI Jakarta).“Mobil ini membawa tema exciting entry hatchback. Pemesanan sudah dibuka mulai dari sekarang,” jelas Marketing Director PT ADM, Sri Agung Handayani, pada Jumat (10-3-2023) di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.Generasi kedua dari model yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2012 ini, mendapatkan ubahan baru. Diantaranya, desain, rancang bangun, fitur, hingga penyematan mesinnya.Dapur pacunya sudah mengadopsu mesin WA-VE berkubikasi 1.200 cc 3-silinder, sama seperti Daihatsu Rocky, dengan tenaga 86,7 daya kuda @ 6.000 rpm dengan torsi 112 Nm @ 4.500 rpm. Sementara, model 1.0 masih menggunakan mesin 1.000 cc yang lama dengan beberapa pembaharuan teknologi sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih irit 10 persen dari generasi sebelumnya.“Kami memiliki tiga varian R, X dan M. Untuk pelanggan yang ingin tampil stylish kita hadirkan varian tipe ADS,” ujar tambahnya.Dari segi harga, All new Ayla diposisikan di bawah All New Agya. Saudara kembarnya tersebut diposisikan dengan harga mulai dari Rp167,9 juta hingga Rp256 juta (on the road DKI Jakarta).