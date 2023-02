Grand Vitara Masih Malu-malu di IIMS, Suzuki Niat 'Ngepur' Lawan?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Suzuki Indonesia baru saja memperkenalkan produk baru Grand Vitara di pembukaan Indonesia International Motor Show ( IIMS ) 2023 beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, sejak selubung dibuka, Suzuki masih merahasiakan harga resmi Grand Vitara.Head of Brand Development & Marketing Research 4W Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel mengatakan hal tersebut memang menjadi bagian dari strategi Suzuki dalam memasarkan Grand Vitara."Kita edukasi dulu konsumen terkait dengan teknologi dan fitur yang ada di Grand Vitara. Setelah itu di fase kedua baru masuk harga," kata Harold kepada wartawan."Kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya, kita ingin introduction dulu, kita ingin edukasi mengenai teknologi dan fitur yang ada. Jadi kita menghindari sudut pandang yang langsung oh mobil ini harganya sekian, diskonnya sekian, nah itu yang ingin dihindari," lanjutnya.Meski demikian, ia berjanji pengumuman harga resmi Suzuki Grand Vitara terbaru tidak akan menunggu lama. Harold membocorkan harga akan dirilis di pameran otomotif berikutnya yakni GJAW yang digelar Maret mendatang. "Secepatnya kita umumkan harga Grand Vitara, clue-nya di event otomotif berikutnya," lanjut Harold.Terkait dengan momentum IIMS yang dimaksimalkan brand lain, Suzuki nyatanya tidak khawatir sama sekali. Menurut Harold Suzuki Grand Vitara punya loyalis yang tentunya akan bersabar menunggu."Kita percaya brand image Vitara buat loyal mau nunggu, saving the best for the last. Kita percaya tidak akan kehilangan momentum," terang Harold.Meski terkesan ngepur lawan yang sudah jor-joran dengan promo dan diskon di IIMS, namun pihak Suzuki telah mempertimbangkan secara cermat strategi mereka bersaing di segmen Medium SUV. Pasalnya, bagaimanapun juga Grand Vitara berstatus challenger alias penantang di segmen ini."Medium SUV kontribusinya 20 persen terhadap total pasar otomotif di Indonesia. Dengan market yang seperti itu, Suzuki harus berhati hati, kita bukan market leader tapi market challenger. Kita berharap nanti dengan harga yang sudah ada itu bisa memuaskan banyak pihak," pungkas Harold.Suzuki Grand Vitara kembali masuk ke Indonesia setelah hiatus beberapa tahun yang lalu. Mobil bergaya sport tersebut comeback dengan bermodalkan teknologi mild hybrid.Mobil ini mengusung mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Tenaga yang dihasilkan mencapai 103,06 PS @ 6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm @ 4.400 rpm.Tenaga kemudian disalurkan ke roda depan melalui 6-speed Automatic Transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi. Teknologi SHVS mengusung penggunaan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang akan mengoptimalkan kinerja mesin K15C Dual Jet tersebut.