Datsun Masih Ogah Buka Tabir Produk Spesialnya di Agustus

Pameran otomotif yang akan segera dihelat pada awal Agustus mendatang di BSD City, Tangerang Selatan, akan jadi arena bagi brand-brand otomotif untuk mengenalkan produk barunya, tak terkecuali Datsun.Brand asal Jepang ini akan membawa produk yang disebut dengan special version. Dalam keterangannya disebutkan produk baru tersebut akan melengkapi varian yang sudah ada, seperti Cross, Go dan Go+.Mereka juga menampilkan teaser berupa foto, dengan garnish bodi samping warna kuning mencolok. Warna senada juga terdapat pada pelek, namun tak seluruhnya."Mobil ini akan membuat pemiliknya tampil beda, untuk memenuhi tren yang populer saat ini di Indonesia, yakni mengekspresikan diri dengan cara memberikan sentuhan personal di mobil mereka," kata Masato Nakamura, Head of Datsun Indonesia.Datsun sendiri belum lama ini mengenalkan versi baru dari Datsun Go dan Go+. Keduanya mendapatkan penyegaran untuk bisa kembali menggoda konsumen, yakni keluarga muda untuk membeli mobil pertamanya.Begitu pula dengan Cross yang punya kualitas lebih baik dari varian Datsun lainnya. Sayangnya persaingan ketat membuat penjualan Datsun kian sulit, terlebih setelah kemunculan Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, dan kompetitor sejenisnya.(UDA)