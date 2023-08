Kesan Pertama Jajal Mobil Listrik Mungil Seres E1, Begini Sensasinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Sokonindo Automobile resmi meluncurkan mobil listrik mungil DFSK Seres E1 di hari pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Kamis, 10 Agustus 2023 lalu.Mobil listrik pesaing Wuling Air ev tersebut dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari Rp189 juta.Harga tersebut jelas menjadi opsi ideal bagi konsumen Indonesia yang menginginkan mobil listrik murah berkualitas. Meski berukuran mungil, namun kabin Seres E1 nyatanya cukup lega untuk menampung empat penumpang.Saat masuk ke interior, konsumen akan merasakan nuansa futuristik namun tetap easy to use. Segala fitur dan pengoperasian dikemas sederhana dan mudah diakses sehingga membuat pengemudi sangat dimudahkan ketika mengendarainya.Redaksi Medcom.id berkesempatan untuk menjajal langsung impresi mengemudi Seres E1 di area test drive yang disediakan di pameran GIIAS 2023, Senin, 14 Agustus 2023.Meski test drive kali ini terbilang singkat, namun rute yang dirancang sudah lebih dari cukup untuk merasakan sensasi kenyamanan serta kelebihan yang ditawarkan mobil imut bertenaga baterai ini.Seres E1 memiliki tenaga sebesar 38 Hp dan torsi maksimal di 100 Nm yang dipadukan transmisi otomatis. Layaknya mobil listrik, akselerasi mobil ini cukup menggigit. Bahkan untuk penumpang 3 orang dewasa, Seres E1 masih terbilang nyaman untuk bermanuver dan berakselerasi di jalan rata dan menanjak.Suspensi terasa sedikit kaku, namun masih dalam kategori nyaman untuk jalur perkotaan dengan ukuran ban 14 inchi. Didukung handling yang nyaman, Seres E1 benar-benar memenuhi unsur fun to drive ketika diajak berkeliling.Menariknya, pada sesi test drive singkat kali ini, redaksi juga menguji Seres E1 menerjang jalur dengan genangan air yang sudah dipersiapkan.Jalur ini bertujuan untuk mengedukasi konsumen kalau mobil listrik ini aman untuk melewati banjir ataupun genangan air setinggi lutut. Alhasil baterai kapasitas 13.800 watt yang disematkan pada Seres E1 tidak mengalami kerusakan apapun meski berkali-kali melibas genangan.Pihak DFSK mengeklaim kalau Seres E1 bisa menempuh jarak perjalanan sejauh 200 km dalam kondisi baterai penuh.Tak cukup itu saja, Seres E1 sudah dilengkapi sejumlah fitur keamanan, mulai dari Anti-lock braking system (ABS), electronic brake distribution (EBD), Brake Assist (BA), Hill Hold Control, kamera parkir, cruise control, dan mode berkendara. Khusus untuk Seres E1 Type L terdapat juga Electronic Stability Control dan Electronic Parking Brake with Auto Hold.Secara umum, impresi mengendarai mobil listrik Seres E1 sangat menyenangkan dan easy to use. Dengan harga yang cukup terjangkau dan pengisian daya yang terbilang mudah dan cepat, mobil ini layak menjadi opsi bagi konsumen yang ingin mulai beralih menggunakan mobil listrik untuk mobilitas perkotaan.Selain itu, PT Sokonindo Automobile juga menjamin Seres E1 dengan garansi 8 tahun untuk baterai, garansi 3 tahun yang menjamin kendaraan, dan konsumen juga bebas perawatan selama 3 tahun.Seres E1 ditawarkan dalam dua varian yakni Type B dengan harga Rp189 juta dan Type L yang dibanderol Rp219 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.