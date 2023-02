Subaru Boyong Ikon Balap Rally di IIMS 2023, Segini Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Subaru Indonesia ikut meramaikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung dari tanggal 16-26 Februari 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.Di IIMS kali ini, Subaru meluncurkan mobil legendaris yang menjadi ikon rally, Subaru WRX. Mobil ini mengusung Turbocharged-Boxer Engine 2,4 liter turbo yang menghasilkan tenaga 275 PS dan torsi 350 Nm.Tenaga dari mesin didukung sistem penggerak All-wheel Drive (AWD) dengan handling, tenaga, torsi, dan akselerasi meningkat dibanding generasi sebelumnya. Tak hanya menawarkan pengalaman rally car untuk konsumen, The all-new Subaru WRX juga dilengkapi teknologi safety khas Subaru."Kami percaya bahwa model ini akan secara substansial menghidupkan kembali sejarah panjang Subaru di dunia motorsport, mengingat WRX adalah simbol kendaraan high-performance Subaru sejak model ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1992,” kata Chief Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher.The all-new Subaru WRX ditawarkan dengan dua varian transmisi, manual dan otomatis. Subaru WRX M/T (manual) dibanderol dengan harga Rp 849,5 juta. Sedangkan, Subaru WRX tS A/T EyeSight ditawarkan dengan harga Rp 949,5 juta on the road DKI Jakarta.Dalam kesempatan yang sama, Subaru juga merilis All New WRX Wagon. Mobil jenis Touring Wagon terbaru ini memiliki desain sporty dengan performa terbaik dari semua generasi yang pernah ada.The all-new Subaru WRX Wagon dilengkapi dengan Subaru Core Technology terbaru seperti Symmetrical All-Wheel Drive, Subaru Global Platform, BOXER Engine dan sistem bantuan pengemudi EyeSight generasi ke-4.The all new Subaru WRX Wagon juga ditawarkan dalam dua varian trim. WRX Wagon GT-S EyeSight ditawarkan dengan harga Rp975,5 juta. Sedangkan WRX Wagon tS EyeSight dijual dengan harga Rp. 1.029.500.000.