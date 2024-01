Daihatsu Betah Jadi Runner-Up Selama 15 Tahun

Ekawan Raharja • 22 Januari 2024 09:44



Jakarta: Pasar retail otomotif nasional sudah mencatatkan total penjualan mobil di tahun 2023 di angka 998.059 unit kendaraan. Hasil ini ternyata mencatatkan rekor tersendiri bagi Daihatsu karena mereka selama 15 tahun betah menjadi runner up sebagai merek dengan kontributor terbanyak. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatatkan merek asal Jepang itu berhasil menjual 194.108 unit kendaraan sepanjang tahun 2023. Penjualannya itu setara dengan 19,4 persen total market mobil di tahun lalu. Jelas, selama 15 tahun mereka tidak bisa melangkahi Toyota sebagai saudaranya. Di tahun 2023 saja, Toyota menjual 325.395 unit kendaraan atau setara dengan 32,6 persen dari total pasar di tahun lalu. Secara volume dan kontribusi model, penjualan ritel Daihatsu selama tahun 2023 didominasi oleh 3 model, seperti Sigra sebanyak 63.285 unit, atau berkontribusi sekitar 32,6 persen; disusul Gran Max PU (Pick Up) sebanyak 43.896 unit atau setara 22,6 persen; dan Terios dengan raihan 24.785 unit dan nilainya setara 12,8 persen. Tak berbeda jauh, dalam hal penjualan setiap model pada setiap segmen pasar otomotif nasional, terdapat 3 model yang berada di urutan pertama menjadi pilihan masyarakat Indonesia, mulai dari Sigra dengan kontribusi sebesar 58 persen di segmen pasar LCGC MPV; disusul Gran Max Pick PU sekitar 49 persen dari segmen Pick Up Low; dan Gran Max MB (Mini Bus) sebesar 85 persen dari segmen pasar Low Semi Commercial dengan total penjualan 12.444 unit. Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan konsumen di Indonesia. Dia pun menegaskan bahwa posisi kedua yang diraihnya di tahun ini menjadi tahun ke-15 secara beruntun, tepatnya sejak tahun 2009. “Semoga capaian ini dapat terus memotivasi kami untuk memberikan penawaran dan layanan terbaik kepada konsumen, serta pasar otomotif dapat lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ujar Tri Mulyono melalui keterangan resminya.