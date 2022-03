Produksi Wuling Masih Aman dari Krisis Chip Semikonduktor

(ERA)

Wuling Motors saat ini baru saja meluncurkan New Cortez untuk konsumen di Indonesia dengan dukungan teknologi Internet of Vehicle (IoV). Mereka pun juga menegaskan konsumen tidak perlu khawatir untuk pemesanan mobil keluarga tersebut karena tidak terdampak krisis chip semikonduktor.Media Relation Wuling Motors, Brian Gomgom, menyebutkan pabrik mereka masih aman sejauh ini dari krisis chip semikonduktor. Bahkan untuk produksi New Cortez juga terbilang aman."Untuk masalah krisis cip ini kami di Wuling Motors saat ini masih belum terdampak. Jadi secara lokal, produksi kami tidak mengalami hambatan," ucap Gomgom melalui jumpa pers virtual.Tentu chip semikonduktor untuk New Cortez sangat penting. Mengingat mobil dengan tujuh orang penumpang ini dilengkapi dengan berbagai fitur elektronik seperti IoV.IoV yang dimiliki oleh mobil keluarga ini bisa diakses melalui aplikasi My Wuling+ di ponsel pintar. Pada mobile aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti Bluetooth Key, Remote Control, Vehicle Positioning, dan Geo-Fencing Security."New Cortez sudah memiliki konten lokal (kandungan komponen lokal) sebesar 40 persen. Kami harapkan New Cortez bisa diterima oleh masyarakat dengan tambahan inovasi tersebut."