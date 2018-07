Volvo Pasok Ratusan Bus untuk Transjakarta

Armada Transjakarta saat ini banyak menggunakan bus-bus merek Eropa, seperti Mercedes-Benz dan Scania. Tak ketinggalan ada bus buatan Volvo juga yang mulai banyak terlihat melayani masyarakat."Kita dapat 119 unit pesanan sasis bus untuk Transjakarta, 101 unit sudah beroperasi penuh. Itu tipenya B11R 6x2," kata Eka Lovyan, Chief Operating Officer PT Indotruck Utama, dealer Volvo Truck & Bus.Menurutnya, Volvo Bus yang digunakan saat ini beda dengan dulu yang sempat menanjak lalu hilang. "Memang waktu itu kita sulit suku cadang, karena establish Volvo Bus di prinsipal belum kuat," akunya.Saat ini mereka berani menjamin ketersediaan suku cadang. "Sekarang after sales akan lebih baik, bahkan khusus Transjakarta kita buat warehouse khusus untuk part," ungkapnya di Sentul, Bogor hari ini (24 Juli 2018).Volvo Truck Indonesia juga melakukan kegiatan Volvo Driver Challenge 2018 yang berlokasi di Sirkuit Sentul, Bogor mulai Kamis (26 Juli 2018). Sebanyak delapan pengemudi truk Volvo akan bertarung mengadu keterampilan mengemudinya.Ajang ini menggunakan unit Volvo FH, FM dan FMX dengan tantangan mengemudi di jalur on road dan off road sejauh tujuh kilometer. Kemudian peserta harus menyelesaikan misi transportasi lebih dari lima pos pemeriksaan dalam waktu 45 menit.Pemenang Volvo Truck Driver Challenge 2018 akan dikirim menuju Gothenburg, Swedia pada 13-14 September 2018 mendatang, mewakili Indonesia untuk kembali adu keterampilan dengan pengemudi Volvo Truck dari berbagai negara.(UDA)