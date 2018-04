Keunggulan Platform Heartech di Suzuki All New Ertiga

Suzuki All New Ertiga mengusung platform terbaru Suzuki yakni Heartech. Penggunaan platform ini membuat perubahan besar pada mobil Low MPV ini dari sisi desain, performa, efisiensi dan kesenangan berkendara."Beda platform ini dengan platform sebelumnya ada pada struktur pelat, yang bentuknya dari kotak menjadi semi segitiga, dengan penggunaan baja dan sambungan lebih sedikit," kata Harold Donnel, Head of Brand Development & Marketing Research 4w PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).Perubahan struktur bentuk pelat inilah yang juga membuat mobil jadi lebih rigid dan ringan. Harold menambahkan, penggunaan Heartech juga mempengaruhi bobot total mobil, yang lebih ringan hingga 50 kilogram."Teorinya setiap lebih ringan 100 kilogram, efisiensi bahan bakar naik 5-10 persen. Kalau All New Ertiga ini efisiensi bahan bakar naik 3,3 persen," sambung Harold di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta hari ini, 26 April 2018.Selain platform baru, All New Ertiga juga punya fitur unggulan seperti ESP (electric stability program) dan hild hold control (HHC). ESP tersedia pada varian GX, begitu pula untuk HHC yang terdapat pada GX transmisi otomatis."ESP ini mengatur kerja empat sensor, ada ABS (anti-lock braking system), EBD (electronik brake distribution), TCS (torque control system) dan ESP itu sendiri. HHC dikontrol pula oleh ESP," terang Totok Yulianto, Service 4W Section Head SIS.Ertiga yang muncul pertama kali tahun 2012 saat itu langsung membuat gebrakan dengan menyematkan fitur ABS (anti-lock braking system) dan EBD untuk mobil low MPV. Suzuki pun menyematkan fitur tersebut sebagai standar untuk seluruh varian All New Ertiga.(UDA)