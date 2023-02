All New Toyota Agya Cangkok Mesin Raize, Tapi Kok Bukan Turbo?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

All New Toyota Agya hadir dengan membawa mesin baru yang serupa dengan Raize. Sayangnya yang dicangkokan kali ini masih mesin 1.200 cc naturally aspirated, bukan 1.000 cc turbo seperti varian teratas Raize.Performa baru ditawarkan All New Agya dengan mesin yang serupa dengan Raize. Di balik kap depan terdapat mesin berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i yang menghasilkan tenaga 88 PS @ 6.000 rpm dan torsi 112,9 Nm @ 4.500 rpm.Tenaga yang ditawarkan ini kemudian disalurkan ke roda depan melalui CVT (Continuously Variable Transmission). Pemilihan transmisi ini terkait dengan efisiensi yang coba diraih para insinyur."Baik Agya yang varian GR Sport dan non-GR Sport, memakai mesin sama yaitu 1.2L NA milik Raize," kata Executive Chief Engineer Toyota Motor Corporation, Toshihiro Nakaho, Senin (13-2-2023) di SCBD Jakarta.Nakaho menjelaskan untuk membenamkan mesin turbo tidaklah mudah. Ada sejumlah aspek yang harus disesuaikan dengan mesin agar performa mobil bisa maksimal didapatkan.Penyesuaian ini juga dipastikan akan berdampak kepada penyesuaian harga yang lebih mahal. Tentu saja aspek ini tidak sesuai dengan segmen konsumen Agya yang menyasar konsumen pembeli mobil pertama yang sensitif terhadap harga."Tetapi kalau kami ingin menggunakannya, kami harus mengganti lebih banyak lagi komponen pada All New Agya," tambah Toshihiro.