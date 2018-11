OMR Honda Jazz & Brio, Bakal Hebohkan Sirkuit BSD City

Balap satu merek milik Honda yang mengambil kategori di Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM), untuk pertama kali bakal digelar di Sirkuit BSD City, Tangerang Selatan. Dua kelas yang bakal mereka gelar adalah masih sama yaitu Honda Jazz Speed Challenge (HJSC) dan Honda Brio Speed Challenge (HBSC).Balapan yang bakal berlangsung pada Minggu (2/12/2018) itu jadi komitmen besar bagi PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai pemilik brand. Artinya mereka melihat ada peningkatan faktor keamanan para pembalap untuk bertarung di tipe sirkuit jalan raya.Di kategori Jazz, pembalap Fitra Eri dari tim Honda Bandung Center saat ini menjadi kandidat terkuat untuk memenangi kejuaraan di kelas Master. Ia mencetak skor tertinggi di 5 dari 6 balapan yang telah diikutinya dengan total 143 poin.Sementara itu, Rio SB dari tim Honda Racing Indonesia berusaha mengejar ketertinggalannya di posisi kedua dengan 109 poin, sedangkan Zharfan Rahmadi dari tim Cep Minsel Berada di posisi ketiga dengan 88 poin.Di kelas Rising Star, Hendra Bonank (Privateer) untuk sementara unggul di posisi pertama dengan 113 poin, hanya berbeda tipis dengan rivalnya, Avan Abdullah dari tim Bank BJB Delta Garage Racing di posisi kedua dengan 112 poin. Sementara M Arief Hidayat (Privateer) menduduki posisi ketiga dengan 51 poin.Di kelas Promotion, Annis Badro’uf (Privateer) masih bertahan di posisi pertama dengan 108 poin, diikuti Adrian Jopie (Privateer) dengan 100 poin dan M Irdam (Privateer) dengan 65 poin.Di kategori Brio, para pembalap pemula terus beradu kecepatan untuk menjadi yang terdepan. Di kelas Promotion, Huga Laverda Labib (Privateer) masih menduduki posisi pertama dengan 136 poin setelah memenangkan 4 dari 6 seri balapan. Sementara Irfan Fauzie (Privateer) berada di posisi kedua dengan 116 poin setelah memenangkan 2 dari 6 seri balapan. Sedangkan Rio R Bramantio dari tim Bank BJB B16 Apspeed berada di posisi ketiga dengan 75 poin.Di kelas Rookie, Reyno Romein dari tim Bank BJB Delta Garage Racing masih memimpin dengan 106 poin. Walaupun harus bersaing ketat dengan pesaingnya yakni Aditya Gunarsa (Privateer) dengan 104 poin. Sementara itu, Mirza Putra Utama (Privateer) berada di posisi ketiga dengan 97 poin.“Sepanjang musim ini, para pembalap HJSC dan HBSC menunjukkan performa yang semakin matang dan hasil yang sangat baik. Perlombaan di sirkuit yang baru ini tentu akan menambah keseruan sekaligus memperkaya pengalaman, terutama untuk para pembalap muda,” klaim Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy.Uniknya, mereka akan mengajak konsumen All New Brio untuk merasakan sensasi berkendara di lintasan balap. Sebanyak 30 pemilik mobil itu akan mengikuti victory lap di lintasan balap dan bertemu langsung dengan para pembalap tim Honda Racing Indonesia.Hingga saat ini, Honda menjadi satu-satunya pabrikan yang konsisten mengikuti ISSOM dengan membuat kategorisasi balap satu merek sendiri. Tahun-tahun sebelumnya Audi dan Mercedes-Benz pernah menggelar OMR, namun kini tak lagi eksis.(UDA)