Harga All Honda BR-V Tembus Di Rp340 Juta

FITUR DAN VARIAN All New BR-V

All New BR-V S M/T (Rp 275,9 Juta)

All New BR-V E CVT & M/T (Rp 299,9 Juta & Rp 289,9 Juta)

All New BR-V Prestige CVT (Rp 321,9 Juta)

All New BR-V Prestige CVT with Honda SENSING (Rp 339,9 Juta)

(ERA)

Honda sudah mulai menerima pemesanan All Honda BR-V secara resmi. Mobil keluarga ini ditawarkan dengan harga tertinggi di Rp339,9 juta (on the road DKI Jakarta).Secara keseluruhan, mobil ini ditawarkan dengan 5 varian dan sejauh ini sudah ada pemesanan sebanyak 2.000 unit di seluruh Indonesia. Apabila tidak aral melintang, maka mobil ini akan mulai dikirimkan per Januari 2022.Harga yang diumumkan ini sudah termasuk pajak emisi yang berlaku di bulan Januari 2022. Harga tersebut dapat disesuaikan jika terjadi perubahan regulasi seperti adanya insentif pajak dan lain-lain. Harga ini adalah harga yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022.”All New BR-V sangat tepat untuk konsumen yang menginginkan sebuah model LSUV 7 penumpang yang menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara. Selain menawarkan fitur lengkap dan teknologi terdepan, kami percaya All New BR-V akan memberikan value for money yang tinggi bagi konsumen dengan harga yang kami umumkan hari ini,” ungkap President Director PT Honda Prospect Motor, Takehiro Watanabe, Kamis (11-11-2021) di GIIAS 2021.All New BR-V S M/T hadir dengan desain baru pada LED Headlamp with LED Daytime Running Light. Selain itu, All New Honda BR-V S M/T juga dilengkapi dengan sistem audio video dengan layar sentuh 7” yang telah dilengkapi Smartphone Connection, 1st Row Accessories Power Outlet, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), Side Airbags dan Parking Sensor.Selain itu, varian ini juga menawarkan berbagai fitur yang sudah ada sebelumnya seperti Power Retractable Mirror, ECO Indicator, Digital A/C, G-CON + ACETM with Side Impact Beam, Dual Front SRS Airbags, Driver Seatbelt Reminder, ABS + EBD, ISOFIX + Tether, Keyless Entry, Immobilizer, Alarm System, Pretensioner with Load Limiter Seatbelt.All New BR-V E (CVT & M/T) hadir dengan seluruh fitur di All New BR-V S M/T dengan penambahan pada LED foglight dan juga beberapa fitur baru termasuk Smart Entry System, Walk-Away Auto Lock, TFT Meter, 1st Row Armrest Console, 2nd Row Accessories Power Outlet, Seatbelt Adjuster, 16” Alloy Wheels Design, Rear A/C Double Blower dan Remote Engine Start yang tersedia pada transmisi CVT.All New BR-V Prestige CVT hadir dengan seluruh fitur di All New BR-V E (CVT & M/T), ditambah dengan fitur-fitur baru termasuk Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal, 17” Alloy Wheel, 2nd Row Armrest Console, dan 3rd Row Accessories Power Outlet serta Front Passenger Seatbelt Reminder. Penggunaan lapisan berbahan kulit pada All New Honda BR-V juga telah ditambahkan di dalam kabin, termasuk pada sandaran tangan dan sisi pintu serta panel dashboard.Varian tertinggi dari All New BR-V Prestige CVT with Honda SENSING hadir dengan seluruh fitur di All New BR-V Prestige CVT, ditambah dengan fitur-fitur baru dan teknologi canggih termasuk Honda SENSING, Honda LaneWatchTM, TFT Meter, dan sistem audio video dengan layar sentuh 7 inci yang telah dilengkapi berbagai fungsi antara lain Smartphone Connection dan juga dilengkapi Hands-Free Telephone untuk kenyamanan pengemudi.