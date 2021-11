Avanza dan Veloz Mendominasi Penjualan Toyota di GIIAS, Ini Model 5 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua model anyar mobil MPV andalan Toyota yakni All New Avanza dan All New Veloz mendominasi penjualan jenama Jepang tersebut di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang berlangsung dari tanggal 11-21 November di ICE, BSD, Tangerang.Terhitung hingga Jumat, 19 November 2021, Toyota sudah mencatatkan sebanyak 3.829 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK)."SPK di GIIAS sampai Jumat (19/11), total SPK Toyota sebanyak 3829 unit," kata Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmy Suwandi di acara media gathering virtual, Sabtu, 20 November 2021.Avanza dan Veloz baru menjadi kontributor paling besar disusul Raize, Innova, dan Fortuner melengkapi 5 besar. "Kontribusi 5 besar, All New Veloz 701 unit, All New Avanza 667, Raize 607, Innova 508, dan Fortuner 437 unit," lanjut Anton Jimmy.Terkait dengan penjualan Avanza dan Veloz edisi terbaru, pihak Toyota memang sudah memprediksi. Pasalnya sejak awal GIIAS, sudah banyak pengunjung yang mengantre di booth Toyota untuk melihat dua mobil keluarga itu."Animo konsumen terhadap All New Avanza dan Veloz sangat besar ya, hal itu terlihat dari antrean pengunjung di GIIAS," ungkapnya.Selain 5 besar model yang disebutkan, lini hybrid Toyota juga terbilang laris selama gelaran GIIAS, khususnya model Corolla Cross Hybrid dan Camry Hybrid."Corolla Cross Hyrbid ada 22 SPK. Begitupun dengan Camry sebanyak 43 unit yang kebanyakan adalah yang versi hybrid," bebernya.Penyelenggaraan GIIAS 2021 baru akan berakhir Minggu, 21 November 2021. Dengan kata lain, besar kemungkinan jumlah SPK Toyota akan terus bertambah hingga pentupan GIIAS.