Toyota Prediksi Avanza Tipe Menengah Bakal Jadi yang Terlaris, Yakin?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Toyota Indonesia resmi meluncurkan generasi terbaru dari model MPV andalan Toyota Avanza dan Veloz, Rabu, 10 November 2021 secara virtual.All New Avanza hadir dalam 4 varian antara lain 1.3 E M/T, 1.5 G M/T dan CVT, serta tipe tertinggi yaitu G CVT TSS yang sudah dilengkapi fitur keselamatan Toyota Safety Sense.Sedangkan Toyota Veloz terbaru terdiri dari tiga varian yakni tipe standar M/T, Q CVT, dan Q CVT dengan TSS yang semuanya mengusung mesin 1.500 cc terbaru.Dari beberapa tipe tersebut, kira-kira varian mana yang bakal menjadi market leader? Menanggapi pertanyaan tersebut, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy tidak bisa memastikan, namun berdasarkan diskusi pihak dealer tipe menengah bisa jadi bakal diincar konsumen."Kalau untuk Avanza kita belum tahu ya market leader yang mana. Perkiraan sementara kita dengan dealer memprediksi tipe tengah (1.5 G M/T dan CVT). Kalau yang Veloz di tipe Q," kata Anton Jimmi Suwandy, Rabu, 10 November 2021.Anton menambahkan, generasi anyar Avanza dan Veloz ini benar-benar menghadirkan sensasi dan pengalaman baru yang secara total berbeda dengan generasi sebelumnya.Jika Avanza dikenal sebagai mobil yang mengandalkan sistem gerak roda belakang, kini All New Avanza dan Veloz hadir dengan transformasi penggerak roda depan lewat platform Full Engine - Front Wheel Drive (FF) yang benar-benar baru."Engine karakternya baru, saya merasakan tidak ada experience Avanza lama yang dibawa ke Avanza baru ini," lanjut Jimmi.Bicara harga, All New Avanza dibanderol mulai dari Rp206,2 juta (tipe E M/T) hingga Rp264,4 juta untuk tipe tertinggi (1.5 G CVT TSS). Sedangkan All New Veloz dijual mulai Rp251,2 juta (tipe MT) sampai Rp 291,5 juta (tipe Q CVT TSS)."Harga masih menggunakan skema insentif PPnBM nanti kita lihat di Januari perubahaan seperti apa," beber Anton Jimmi.