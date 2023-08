Intip Spesifikasi Seres E1, Mobil Listrik Mungil Perkotaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Seres E1 secara resmi sudah masuk di Indonesia dengan banderol di mulai dari Rp180 jutaan. Dengan uang yang dikeluarkan, konsumen akan mendapatkan performa seperti apa?Mobil listrik mungil ini memiliki dimensi ruang 3.030 mm X 1.495 mm X 1.640 mm (PxLxT) dengan wheelbase 1.960 mm dan ground clearance 135 mm. Ukurannya tergolong compact dan menjadi lawan yang sepadan untuk Wuling Air ev.Kemudian untuk eksteriornya didukung LED DRL yang memanjang di fascia depan, kaca spion dengan lampu sein LED, stop lamp di bagian atas jendela belakang, sampai dengan pelek Diamond Cutting Polish Alloy 13 inci yang unik siap menambah kepercayaan diri selama perjalanan.Begitu masuk ke kabin, penumpang akan disajikan desain interior yang unik dan futuristik dengan panel instrumen beraksen kayu, instrument cluster full digital berukuran 7 inci, head unit berukuran 8,8 inci (untuk varian Type L), kontrol AC dengan panel sentuh, dan desain e-Shift Selector.E1 Type B dibekali dengan baterai Lithium Iron Phosphate dengan kapasitas 13,8 kWh dan jarak tempuh maksimal 180 KM, serta dapat diisi 10-90 persen menggunakan soket AC Type 2 hanya dalam waktu 3,5 jam saja. Motor penggeraknya berada di belakang dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 25 kW dan torsi di 100 Nm.Sedangkan E1 Type L memiliki baterai Lithium Iron Phosphate dengan kapasitas 16,8 kWh dan jarak tempuh maksimal di 220 KM, dan dapat diisi 10-90% menggunakan soket AC Type 2 hanya dalam waktu 4 jam. Motor penggeraknya berada di belakang lebih bertenaga dengan 30 kW dan torsi di 100 Nm.Para insinyur Seres kemudian memberikan pengamanan baterai dengan fitur Collision Power Failure Protection, Battery System Thermal Management, Charging Port Cover Reminder, dan High Voltage Safety Monitoring. Baterai ini juga sudah lulus Sertifikat IP67, jadi penumpang tidak perlu khawatir tersetrum atau rusak saat melewati genangan air.Keamanan dan kenyamanan penumpang juga didukung oleh Seat Belt Reminder, Isofix, Tire Pressure Monitoring System, Rear Parking Camera, Parking Sensor, Electric Parking Brake with Auto Hold (varian Type L), Pedestrian Warning Sound, Hill Hold Control, Electronic Stability Control (ECS) with Traction Control System (TCS) (varian Type L), Anti-lock braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution, Brake Assist (varian Type L), airbag system, Event Data Recording System, Automatic Lock & Collision Unlock, Cruise Control, Eco/Sport Mode, Energy Managing Display, dan Charging Status Display."E1 menjadi bentuk inovasi dan keseriusan merek SERES untuk masuk ke pasar otomotif nasional dan melayani kebutuhan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan,” ujar Marketing Head PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi, di GIIAS 2023.Konsumen bisa membeli E1 dengan harga Rp189 juta untuk varian Type B dan Rp219 juta untuk varian Type L (on the road DKI Jakarta). Sedangkan untuk Air EV memiliki banderol mulai dari Rp206 juta sampai Rp299,5 juta (on the road DKI Jakarta).