All New Toyota Vios Dibekali Teknologi Layaknya Alphard & Camry

Harga All New Toyota Vios

Vios 1.5 E M/T: Rp 314.900.000 Vios 1.5 G CVT:Rp 355.200.000 Vios 1.5 G CVT (premium color): Rp 356.700.000 Vios 1.5 G CVT TSS: Rp 368.400.000 Vios 1.5 G CVT TSS (premium color): Rp 369.900.000

(ERA)

Toyota secara resmi memperkenalkan generasi terbaru Toyota Vios untuk konsumen di Indonesia. Compact sedan ini dihadirkan dengan sejumlah ubahan baru, termasuk penyematan fitur seperti yang ada di model Alphard maupun Camry.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, menyebutkan All New Vios tampil lebih elegant dan powerful dengan fastback silhouette dari segi desain eksterior dan interior. Sedan 4 pintu ini dikembangkan dengan platform baru dengan fitur-fitur baru yang lebih lengkap untuk makin memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara, termasuk dengan disematkannya fitur berteknologi Toyota Safety Sense (TSS).“Sebagai mobil sedan yang telah menemani masyarakat Indonesia selama hampir 20 tahun, Vios telah menjadi merek penting bagi perusahaan. Kami bersyukur mobil sedan yang dikenal memiliki quality, durability, dan reliability yang tinggi ini mendapatkan penerimaan yang sangat baik di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, Vios tampil sebagai market leader di segmennya,” kata Henry Tanoto Rabu (12-10-2022) melalui jumpa pers virtual.Penggunaan platform baru ini menjadikan dimensi Vios generasi ke-4 memiliki panjang 4.410mm, lebar 1.740 mm, dan tinggi 1.480 mm, dengan jarak sumbu roda (wheelbase) hingga 2.620 mm. Dengan dimensi yang lebih lebar 10 mm dan lebih rendah 20 mm, serta wheelbase bertambah 70 mm dibanding generasi sebelumnya, All New Vios tetap dapat lincah dalam bermanuver. Body yang lebih lebar juga menawarkan kenyamanan lebih baik karena kabin menjadi lebih luas.Visual bergaya Keen Look yang sporty dan powerful coba dijabarkan melalui bagian depan yakni Grille trapezoidal ekstra besar dengan bilah hitam kokoh dan bergaya tiga dimensi. Di atasnya, terdapat grille tipis melintang, ditemani lampu depan L-shape LED, dan diperkuat oleh lekukan kokoh dan aerodinamis yang membentuk air dam di sudut bumper depan. Lekukan kokoh terus berlanjut pada kap mesin dan dipertegas oleh garis bahu samping yang maskulin.Pelek alloy 17 inci bergaya futuristis tampak mendominasi bagian samping dan posisinya yang mendekati ujung spatbor membuat All New Vios tampak powerful dan berwibawa. Kehadiran jendela ketiga di belakang pintu samping (6-light window) untuk menegaskan kabin yang lebih mundur ke belakang dan membuat All New Vios terlihat lebih elegant. Fastback Style dengan jendela belakang melandai mendekati ujung bagasi memberikan siluet khas sedan dengan sentuhan lampu belakang LED L-shape, aksen diffuser, antena shark fin, dan lubang udara mungil di ujung bumper belakang.Kemudian untuk desain interiornya mengusung model kokpit driver-oriented serta posisi duduk pengemudi yang pas menyediakan visibilitas keluar lebih memadai. Penumpang belakang yang mendapatkan ruang duduk lebih lapang seperti Medium Sedan berkat wheelbase ekstra dan atap Fastback Style.Di balik kemudi terdapat panel instrumen berukuran 7-inch TFT dan Digital LED Speedometer, serta dilengkapi Multi Information Display (MID) dengan pilihan tampilan antarmuka 4 pattern mengikuti selera pengemudi. Sementara, area kokpit driver-oriented memudahkan siapapun yang berada di balik kemudi supaya lebih fokus dalam mengendalikannya. Sistem audio menggunakan layar sentuh 9 inch floating di tengah dashboard dengan dukungan Apple CarPlay dan Android Auto Support (AACP) di seluruh grade All New Vios.Di balik kap depan mengadopsi mesin berkode 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder berteknologi Dual VVT-i. Tenaga yang dihasilkan mencapai 106 PS @ 6.000 rpm dan torsi 138 Nm @ 4.200 rpm, dengan distribusi tenaga ke roda depan melalui opsi transmisi manual 5-speed atau CVT.All New Vios kini dilengkapi dengan teknologi Toyota Safety Sense (TSS) seperti yang ada di Alphard dan Camry. TSS di All New Vios terdiri atas 9 fitur safety. Mulai dari Pre-Collision Warning and Braking Assist (PCWBA), Pedal Misoperation Control (PMC), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Auto High Beam (AHB), Blind Spot Monitoring (BSM), Rear Cross Traffic Allert (RCTA), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Front Departure Alert (FDA).