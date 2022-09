Toyota Veloz Jadi "Kelinci Percobaan" Uji Coba ADAS Di IOTB 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fitur advanced driver-assistance system (ADAS) kini mulai diterapkan di sejumlah mobil baru, dengan berbagai nama yang berbeda-beda. Toyota yang juga sudah mulai mengaplikasikan ADAS dengan nama Toyota Sense (TSS) di sejumlah model mobil tidak henti untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.Sejauh ini model C-HR, Voxy, Raize, Camry, dan Veloz sudah mendapatkan fitur canggih untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berkendara. Pihak pabrikan kemudian menggelar program TSS Experience di International Otobursa Tumplek Blek (IOTB) pada 3-4 September di Plaza & Parkir Timur Senayan, Jakarta menggunakan Veloz.Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan perusahaan memandang faktor keselamatan adalah prioritas utama untuk menghadirkan mobilitas yang aman dan nyaman. Karenanya, pabrikan asal Jepang ini terus mengembangkan teknologi keselamatan berkendara hingga menghadirkan teknologi TSS yang dapat bekerja secara aktif melindungi pengemudi dengan memberikan peringatan dan asistensi kepada pengemudi ketika sistem mendeteksi adanya potensi kecelakaan.“Fitur TSS merupakan wujud komitmen sebuah perusahaan mobilitas untuk senantiasa berupaya menghadirkan mobilitas yang aman, mudah, dan nyaman bagi pelanggannya. Melalui kegiatan TSS Experience di acara IOTB 2022 ini, kami ingin mengajak pengunjung mencoba langsung cara kerja teknologi TSS untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaat yang bisa didapatkan dari TSS. Karena bagi kami, keselamatan dan kenyamanan pelanggan saat bermobilitas menjadi prioritas utama,” kata Anton Jimmi Suwandy Sabtu (3-8-2022) di IOTB.Selama program ini berlangsung, para pengunjung IOTB bisa merasakan langsung kecanggihan teknologi dari fitur-fitur TSS mulai dari pukul 10.00 - 17.30 WIB. Tersedia 3 unit Veloz yang sudah dilengkapi dengan TSS, dan membuat mobil ini meraih penghargaan The New Car Assessment Program for South East Asian Countries (ASEAN NCAP) menggunakan protokol 2021 – 2025 dengan meraih rating tertinggi bintang 5 untuk fator keselamatan dan keamanan berkendara pada Juni 2022.Selain Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, pelanggan juga bisa mencoba fitur TSS lainnya yaitu Pedal Misoperation Control, hingga fitur keselamatan canggih lainnya seperti Blind Spot Monitor (BSM), Rear-Cross Traffic Alert (RCTA) dan All Round View (360) Camera yang kini telah menjadi fitur dasar dalam pengembangan model baru termasuk All New Veloz.Untuk Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking yang mengandalkan sistem radar, keberadaannya dirancang untuk membantu mengurangi risiko tabrakan dengan kendaraan lain di depan dengan memberikan daya pengereman, bahkan hingga berhenti darurat jika diperlukan. Sedangkan fungsi Pedal Misoperation Control untuk mengurangi potensi kecelakaan akibat salah menginjak pedal gas, dengan menyetel alarm peringatan, menerapkan pengereman, dan membatasi distribusi tenaga agar mobil melambat.