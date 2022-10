Digodok Bertahun-tahun, Intip Interior Baru Xpander Cross

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Desain interior sebuah mobil sangat menentukan kenyamanan pengemudi dan penumpang. Perkembangan industri otomotif juga membuat semua pabrikan berlomba-lomba menawarkan desain interior terbaik demi menghadirkan pengalaman berkesan untuk konsumen. Mitsubishi mencoba mengangkat level dari model New Xpander Cross lewat penyegaran di sisi interior.Di dalam kabin, konsumen akan merasakan kemewahan lewat LED meter 8 inchi dan wireless charging. Kemudian, setir kemudi dengan banyak tombol yang diadposi dari desain setir Pajero Sport bakal memanjakan pengemudi.Terdapat New Design High Contrast Meter Cluster with Color MID. Panel indicator Full LED membuat penumpang jadi lebih mudah memantau kendaraan. Baik itu posisi kecepatan, AYC, dan informasi-informasi lainnya.New Synthetic Leather Seat with Heat Guard Function, New Rear Armrest with Cup Holder, New Rear Dial AC Garnish, New Rear USB Port on front console. Kelegaan kabin serta ruang penyimpanan juga semakin dimaksimalkan.Keunggulan lain Xpander Cross anyar dengan versi lama terdapat di kekedapan mobil berkat cover peredam yang dipasang di beberapa titik area mesin.Director of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Hikaru Mii mengatakan bahwa aspek interior New Xpander Cross merupakan investasi untuk memberikan top grade feeling bagi konsumen."Kami ingin menjadi perusahaan yang memberikan kenyamanan terbaik untuk konsumen. Jadi banyak fitur yang ditambahkan sehingga cukup signifikan harga naiknya," ujar Hikaru Mii.Ia menambahkan bahwa, Mitsubishi sudah sejak lama memikirkan secara matang pengembangan dan penyegaran aspek interior. Mereka juga menyesuaikan dengan keinginan konsumen terkait interior seperti apa yang paling diinginkan."Pengembangan butuh waktu tiga tahun karena setelah diluncurkannya Xpander Cross pertama kami sudah memikirkan pengembangan. Kami meminta pendapat dari konsumen apa yang dibutuhkan kemudian harinya. Kami mendengar input atau masukan dari mereka," bebernya.