Orang Kaya Beraksi, All New Toyota GR 86 Ludes Terjual

(ERA)

All New Toyota GR 86 baru saja diluncurkan pada 11 Agustus 2022. Sayangnya, stok hingga akhir tahun mobil ini sudah habis dan diborong oleh para orang kaya.Pihak pabrikan menawarkan mobil sport ini dalam 2 varian, mulai dari 2.4L M/T dengan harga Rp922 juta dan 2.4L A/T seharga Rp938,5 juta (on the road DKI Jakarta). Jelas mobil ini tergolong tidak murah, dan hanya orang yang banyak duit saja yang mampu membelinya.Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, menjelaskan seluruh stok GR 86 hingga akhir tahun sudah habis terjual. Bahkan saat ini sudah ada konsumen yang baru akan mendapatkan unitnya di tahun depan."GR 86 sudah sold out dengan mencatatkan pemesanan 28 unit. Sementara unit yang tersedia hanya 27 unit sehingga satu konsumen baru dikirim awal tahun depan," kata Anton di BSD City Kabupaten Tangerang.Meski sudah laku terjual, Anton menegaskan, konsumen tetap bisa memesan mobil ini. "Pemesanan terus dibuka, kira-kira setiap bulannya (mendapatkan jatah) 5 - 7 unit."Perusahaan juga belum memiliki rencana untuk menambah pasokan unit untuk memangkas waktu tunggu konsumen. Anton menyebutkan masih akan mengkajinya dan memperhatikan permintaan konsumen kedepannya."Sementara kita lihat dulu animonya pada satu-dua bulan ke depan. Ini kan baru launching, dan memang biasanya langsung tinggi. Kalau stabil kita akan minta lebih (suplai)," ujar dia lagi.Perlu diingat pada 11 Agustus 2022, Subaru BRZ yang notabenenya merupakan kembaran GR 86 juga meluncur di Indonesia. Konsumen bisa memilih varian M/T dengan harga Rp825 juta dan varian A/T dihargai Rp850 juta (on the road Jakarta).