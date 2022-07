Mobilio Milik Mobility Ini Cetak Rekor Teririt 41,4 KM Per Liter?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Komunitas Honda Mobilio yaitu Mobilio Indonesia Community (MOBILITY) berhasil memecahkan Rekor Otomotif Indonesia (ROI) untuk kategori peserta Battle of Efficiency terbanyak. Kemudian juga Mobil MPV teririt pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 di stadion Maguwoharjo, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Pada hari dan tempat yang sama, Mobilio Indonesia Community (MOBILITY) juga sekaligus mengadakan acara Jambore Nasional 5 Mobility serta Musyawarah Nasional 4 mengusung tema Born to Make History dimana dihadiri oleh 508 peserta yang juga mengikuti kegiatan battle of efficiency dalam rangka pemecahan Rekor Otomotif Indonesia (ROI). Selain itu acara ini juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi terbesar selama 8 tahun sejak komunitas Mobility berdiri pada tahun 2014 lalu.“Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Dua rekor sekaligus berhasil terpecahkan oleh Mobilio Indonesia Community pada acara ini. Saya berharap dengan terselenggaranya kegiatan battle of efficiency ini para peserta dapat menyadari pentingnya hemat bahan bakar sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan,” sambut Ketua Umum Mobility, Dadi Haryadi dalam siaran persnya pada Selasa (19/7/2022).Rekor Otomotif Indonesia (ROI) merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap karya kreatif dan inovasi yang dihasilkan anak bangsa dibidang otomotif. ROI juga merupakan penghargaan paling bergengsi dibidang otomotif Indonesia.“Pada hari ini Mobility berhasil mencatat sejarah baru otomotif indonesia dengan memecahkan 2 rekor sekaligus yaitu peserta battle of efficiency terbanyak dan Mobil MPV teririt dengan hasil average 41,4 Km per liter,” sambut Pendiri ROI, Tomi Gunawan.Ketua pelaksana kegiatan Jamnas 5 dan Munas 4 Mobility, Robertus Eka mengatakan bahwa antusias member mereka untuk hadir pada acara ini sangat besar. Bahkan ada yang rela berkendara menempuh perjalanan dari kota Pekanbaru ke Yogyakarta menggunakan Honda Mobilio”Komunitas Mobilio Indonesia Community (MOBILITY) hingga kini mempunyai 62 region yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga mempunyai 4669 anggota aktif.