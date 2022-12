Kia EV6 GT-Line Mulai Dipasarkan, Harga Rp1,2 Miliaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

PT Kreta Indo Artha (KIA) secara resmi memulai penjualan mobil listriknya yakni EV6 GT-Line. Konsumen yang tertarik dengan mobil listrik ini bisa meminangnya dengan mahar Rp1,299 miliar (on the road DKI Jakarta).Marketing & Development Division Head, PT Kreta Indo Artha, Ario Soerjo, menjelaskan langkah mereka masuk ke segmen mobil listrik untuk menegaskan komitmen perusahaan akan masa depan industri otomotif nasional yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga mendukung rencana pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.“Setelah kami perkenalkan di GIIAS 2022 pada Agustus lalu, EV6 GT-Line telah mendapatkan respon yang sangat baik. Kami mendapatkan lebih dari 100 pesanan dari konsumen, meskipun kami belum mengumumkan secara resmi harga dan ketersediaan mobil tersebut,” ungkap Ario melalui keterangan resminya.Ario juga menjelaskan konsumen yang sudah melakukan pemesanan akan mulai mendapatkan mobilnya di kuartal pertama 2023. Selain itu, banderol yang ditempel di EV6 GT-Line sudah termasuk dengan wall charger untuk di rumah konsumen.EV6 GT-Line dibangun di atas platform New Electric Global Modular Platform (E-GMP) terbaru dari Hyundai Motor Group. Di atas kertas, mobil ini berbagi platform yang sama dengan Hyundai Ioniq 5.Baterai EV6 GT-Line menggunakan kapasitas 77,4 kWh, dan mampu membawa mobil melaju sejauh 506 km untuk sekali pengisian. Konsumen bisa mencatu daya baterai dengan arus AC dengan daya 11 kW selama 7 jam, arus DC berdaya 50 kW untuk 10 - 80 persen hanya 73 menit, atau menggunakan ultra charging arus DC berdaya 200 kW hanya 18 menit untuk mencapai status baterai 80 persen.Sebagai sebuah mobil listrik, urusan performanya tidak perlu diragukan. Konsumen akan disajikan tenaga instan sebesar 325 PS dan torsi 605 Nm.Jika melihat dari segi harga, EV6 GT-Line berada di atas Toyota BZ4X dengan harga Rp1,190 miliar (on the road DKI Jakarta). Atau harga yang ditawarkan juga jauh di atas saudaranya, Ioniq 5, yang ditawarkan hanya Rp859 juta (on the road DKI Jakarta).