 New Xpander dan New Xpander Cross Makin Ciamik dengan Penyegaran Interior-Eksterior

Jakarta: Resmi diperkenalkan pada ajang GIIAS 2021, New Xpander dan New Xpander Cross dibekali sejumlah penyegaran yang membuatnya makin ciamik.Sebagai bagian dari generasi terbaru MPV crossover, terdapat penyegaran yang terlihat menonjol yakni di bagian interior dan eksterior. Kesan mewah, modern, dan tangguh kental terasa.New Xpander menjadi penerus dari model sebelumnya, Xpander, yang sukses terjual 210 ribu unit. Xpander juga menyabet puluhan penghargaan dari berbagai media dan institusi nasional.New Xpander hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan tetap mengadopsi desain Dynamic Shield, namun sentuhannya lebih gagah, modern dan dinamis, sehingga meningkatkan karakteristik SUV.Sementara, bagian interior New Xpander tampak lebih lapang. Di area kokpit pengemudi dilengkapi New Horizontal Axis Design Dashboard with Soft Touch, New Design Steering Wheel dengan fitur Audio Steering dan tombol Hands-free Switch, dan New Design Meter Cluster with Opening Animation.Tak hanya itu, tampak juga panel AC berdesain terbaru dan New 8” Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA) 4.Mitsubishi memerhatikan kebutuhan konsumen akan kerapian barang, yaitu dengan menyediakan console tray desain terbaru dan card holder untuk menyimpan kartu e-money.New Xpander pun dilengkapi New Rear AC Garnish. Kesan mewah terlihat dengan kehadiran New Instrument Panel dan Door Trim with Soft Pad4.New Xpander dilengkapi New 3-Dimension Seat Design. Tersedia juga console box untuk menyimpan barang-barang dengan cup holder di tengah kursi penumpang baris kedua.Tak mau kalah dari New Xpander, bagian kabin New Xpander Cross disematkan fitur baru yang membuatnya tetap mewah dan elegan, yaitu nuansa interior dengan kombinasi warna navy dan hitam. Kesan elegan dan sporty sesuai dengan karakteristiknya.Interior New Xpander Cross hadir dengan sorotan penyegaran pada bagian kokpit pengemudi, yakni New Horizontal Axis Design Dashboard with Soft Touch, console tray dan card holder, serta New Steering Wheel dengan fitur Audio Steering dan Hands-free Switch.Di bagian tempat duduk penumpang disediakan armrest dengan cup holder, New Rear Dial AC Garnish, dan USB port untuk mengisi baterai gawai.Untuk menambah kenyamanan, jok New Xpander Cross dilapisi New Synthetic Leather Seat with Heat Guard Function 6. Fitur ini membuat penumpang tetap duduk nyaman, meski menempuh perjalanan jauh.Meski terdapat beberapa perbedaan fitur, baik New Xpander maupun New Xpander Cross sama-sama disematkan New CVT yang memberikan performa terbaik yang seimbang antara akselerasi maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan, efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus.Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.Begitu pun perangkat keselamatan standar berupa ABS, EBD, Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Emergency Stop Signal (ESS) dan dual airbags, tetap disematkan.