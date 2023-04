Mesin Baru, Seberapa Irit BBM All New Toyota Agya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

All New Toyota Agya menawarkan platform hingga mesin yang berbeda jika dibandingkan generasi sebelumnya. Tentu perubahan ini juga berpengaruh terhadap efisiensi bahan bakar alias keiritan bensin untuk digunakan sehari-hari.Agya generasi kedua menggunakan mesin berkode WW-VE 1.198 cc Dual VVT-i 3-silinder. Di atas kertas tenaga yang dihasilkan 86 daya kuda @ 6.000 rpm dan torsi 113 Nm @ 4.500 rpm. Tidak lupa, kini bagian gearbox sudah menggunakan teknologi CVT.Pihak pabrikan sudah melakukan pengujian konsumsi bahan bakar, dan tercatat bisa mencapai 20-21 km/liter. Lantas berapa konsumsi bahan bakarnya saat digunakan sehari-hari?Tester driver medcom.id melakukan mengetesan All New Agya GR Sport di Bali, dengan formasi 4 orang penumpang, 2 koper, dan tas ransel di bagasi. Data efisiensi bahan bakar yang didapatkan ini berdasarkan data yang ditampilkan di Multi Informasi Display (MID) yang ada di hadapan pengemudi.Perjalanan pertama mengambil rute dari Kuta menuju Tabanan dengan jarak tempuh kurang lebih 33 km. Jalanan yang dilalui pada siang hari yang terik dan kondisi lalu lintas tergolong lancar sehingga muncul angka 13 km/liter untuk perjalanan kali ini.Kemudian tim melakukan uji coba kembali, kali ini dari Tabanan menuju Bandar Udara Ngurah Rai dengan jarak sekitar 37 km. Kondisi jalanan kali ini sedikit berbeda karena adanya kemacetan di sejumlah ruas jalan, sehingga catatan konsumsi bahan bakarnya ada di 12,3 km/liter.Tentu saja angka konsumsi bahan bakar yang didapatkan setiap pengemudi bisa berbeda-beda. Banyak faktor yang bisa menyebabkan konsumsi bahan bakar berbeda, mulai dari kondisi jalan, cuaca, gaya mengemudi, muatan, sampai bahan bakar yang digunakan.Tetapi pengetesan singkat ini bisa menjadi acuan, seberapa irit All New Agya untuk digunakan sehari-hari. Selebihnya kembali lagi ke kamu, bisa saja lebih irit atau juga bisa lebih boros.